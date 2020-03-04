ВЦИОМ: четверть россиян мечтает стать фрилансерами

Россияне относятся к фрилансерам безразлично или положительно. Каждый десятый россиянин может назвать себя фрилансером, но желающих перейти на такую форму работы существенно больше, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В восприятии наших соотечественников фрилансер — это тот, кто самостоятельно находит себе работу, свободный, вольнонаемный работник, а также тот, кто работает на себя и удаленно. При этом 66% опрошенных затруднились дать описание. Четверть россиян считают, что самозанятые работают больше, чем люди с постоянной работой, четверть считают, что столько же, а еще четверть затруднились ответить.

Симпатия к самозанятым и высокая оценка их трудовой эффективности часто идут вместе. Треть опрошенных считают, что они работают эффективнее, четверть предполагают, что эффективность фрилансеров такая же, как у работников с постоянной работой, 12% считают их менее эффективными.

Распределение мнений об уровне заработка фрилансеров в сравнении с сотрудниками, имеющими постоянную работу, примерно соответствует ответам на предыдущие два вопроса: считают, что они зарабатывают больше, треть россиян (31%), чаще — проживающие в городах с населением до 100 тыс. жителей (36%). Заработок самозанятых и постоянных сотрудников идентичен по мнению 26% россиян. Предполагают, что заработок фрилансеров меньше, чем у людей с постоянной работой, 12% россиян. По мнению половины опрошенных, число фрилансеров в России растёт.

Среди россиян, не считающих себя фрилансерами, желающих перейти на данный формат работы — четверть (23%). При этом каждый второй сообщает, что в его специальности в принципе возможно стать самозанятым. Чаще такое желание испытывают молодые люди. Среди тех, кто хотел бы это осуществить, треть планируют сделать это в ближайшие три года, однако более половины еще не задумывались о сроках реализации данного желания (58%).

Основной причиной, по которой россияне хотели бы стать фрилансерами, является увеличение дохода. Также сограждан прельщает независимость от начальства, свобода действий и гибкий график.

Ранее Superjob выяснил, что около 29% россиян хотели бы не работать, но получать зарплату. При этом 58% считают, что работа — это не только деньги, но и возможность развития. Среди представителей профессиональных групп больше всего тех, кто с удовольствием сидел бы дома, если бы за это платили зарплату, — среди сметчиков (48%), менеджеров по рекламе (47%) и переводчиков (43%).