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22.03.2022 в 17:32

Второй блок сессий Red Apple. Вечный двигатель — креатив

О вдохновении, придумывании идей и креативном мышлении

Фестиваль Red Apple продолжает делиться записями программы. В материале Sostav — обсуждение применения креатива в рекламных кампаниях и необходимости тестировать идеи перед запуском.

Креатив vs креатив

Что такое креатив в 2022 году? 10 лет назад придумать уникальную креативную идею было проще. Сейчас, чтобы удивить идеей, нужно приложить больше усилий. Участники сессии обсудили, как в 2022 году рождаются идеи и берётся ли за основу прошлый опыт или креатив — вещь ситуативная и создаётся на основе происходящих событий.

Модератор: Артемий Гладченко, креативный директор телеканала «Пятница».

Спикеры:

  • Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding;
  • Денис Елисеев, сооснователь и креативный директор Friends Moscow;
  • Роман Фирайнер, креативный директор Instinct.

Откуда берутся идеи: три основных подхода

Как придумать идею? Где брать вдохновение? Что делать, если ничего не идет в голову, а дедлайн завтра? О трёх основных подходах к креативу расскажут:

  • Андрей Стифеев, преподаватель и куратор блока «Креатив» школы инноваций «Икра», основатель креативного бюро «Штурмовая», креатор в Traffic Isobar;
  • Арина Авдеева, соосновательница креативной школы Mads и креативного агентства Friends Moscow;
  • Юлиан Суетин, преподаватель копирайтинга, арт-дирекшн в Wordshop.

Тесты креативов: как управлять рекламой до запуска кампании

Креатив — связующее звено между брендом и потребителем, тесты креатива помогают выявить, насколько эта связь крепка и органична. Спикеры сессии рассказывают, как быстрые тесты креатива помогут защитить творческий подход к видеоролику, и понять, насколько идея убедила потребителей.

Всем участникам конференции «Яндекс.Взгляд» дарит один бесплатный тест видеокреатива: ролика или бордоматика — прототипа видеоролика. Воспользоваться им можно до 10 апреля.

Спикеры:

  • Екатерина Степанюк, евангелист продукта «Тесты креативов» компании «Яндекс»;
  • Максим Пономарев, сооснователь и генеральный директор Friends Moscow;
  • Татьяна Ларина, Digital Account Lead в агентстве Media Wise.
Партнёрский материал
Red Apple
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