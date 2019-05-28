ВТБ захотел стать «банком №1 в кошельке клиентов»

Новая стратегия ВТБ предполагает расширение спектра услуг и цифровую трансформацию, сообщают «Ведомости». Банк намерен заняться предоставлением сервисов в сфере от здоровья до отдыха.

Новая стратегия была принята наблюдательным советом 23 апреля, но ее результаты до сих пор не оглашались. Теперь известно, что банк ставит своей целью стать лидером по уровню удовлетворенности пользователей.

Для этого разработана life-style платформа, которая объединит услуги из разных сфер, но подробностей пока нет. ВТБ планирует предоставлять все свои услуги онлайн, проводить удаленные продажи и отказаться от бумажного документооборота.

ВТБ намерен к 2023 году достичь чистой прибыли в размере 300 млрд рублей. Он будет делать это тремя путями: уменьшением прибыли от непрофильных активов, ростом кредитов физлицам и ипотеки, в том числе зарплатным клиентам, а также сокращением затрат. Часть персонала из Москвы переведут в регионы.

ВТБ как госкомпания намерена поднять долю выплат в бюджет до 50%, как и требует этого сейчас правительство от госкомпаний. Сейчас он пока платит меньше — за 2018 год он отдаст всего 15% прибыли.

Напомним, Помощь в создании стратегии развития партнерских платформ банку окажет консалтинговая компания McKinsey. Эта же компания займется разработкой стратегии на 2019−2022 годы.