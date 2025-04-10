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10.04.2025 в 16:05

Клиенты ВТБ смогут установить запрет на снятие наличных по QR-коду в банкоматах

Новый функционал поможет защитить средства от мошенников

Банк ВТБ внедрил новый функционал в мобильном приложении, позволяющий клиентам установить запрет на операции по QR-коду в банкоматах. Ограничение распространяется на снятие и зачисление средств и направлено на снижение рисков, связанных с мошенничеством при переводе денег на так называемые «безопасные счета». Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Установить запрет можно в разделе «Безопасность» через сервис «Защита от мошенников» во вкладке «Самоограничения». Снять запрет получится только при личном обращении клиента в отделение банка.

Ранее ВТБ установил лимиты на суммы операций через QR-коды в банкоматах, что позволило сократить количество мошеннических транзакций. Новое ограничение дополняет уже действующие меры безопасности.

В конце марта в МВД предупредили о мошенниках в домовых чатах и новой схеме с видеозвонками.

ВТБ QR-код интернет-мошенники
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