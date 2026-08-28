ВТБ и RWB перенесли закрытие сделки на сентябрь

ВТБ сдвигает временные рамки закрытия сделки по покупке 5%-ной доли «WB Банка» у группы Wildberries-Russ (RWB) с августа на сентябрь текущего года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс».

По словам Пьянова, банк сознательно не форсирует процесс, учитывая, что управленческие и кадровые ресурсы партнера в настоящий момент сконцентрированы на решении проблем, связанных с чрезвычайными событиями. Речь идет о повреждениях ряда крупных логистических объектов Wildberries-Russ в результате атак БПЛА, зафиксированных с 18 июля в различных регионах России.

Несмотря на смещение сроков, ключевые параметры допэмиссии, которую ВТБ планирует провести для финансирования покупки, остаются неизменными. Пьянов подчеркнул, что состав якорных инвесторов сохраняется, а объем привлечения по-прежнему оценивается в диапазоне 300−400 млрд рублей, однако фактическая сумма тяготеет к нижней границе указанного коридора.

Напомним, о стратегическом партнерстве ВТБ и маркетплейс объявили в мае. Первым этапом сделки станет приобретение банком 5%-ной доли в дочернем банке RWB с опционом на последующее увеличение пакета. Для этих целей ВТБ планирует привлечь рыночное финансирование через SPO, разместив по открытой подписке до 6,292 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу, утвержденной годовым собранием акционеров в конце июня.

При этом текущая конъюнктура вносит коррективы в ожидания по участию розничных инвесторов. На этой неделе акции ВТБ обновили исторический минимум, опустившись до 49,86 рубля на фоне общего падения фондового рынка. Пьянов признал, что в условиях сложившегося ценового разрыва участие частных инвесторов в предстоящем размещении будет скромным.

Касательно последствий атак на логистическую инфраструктуру, ВТБ оценивает риски для маркетплейсов как управляемые. Помимо инцидентов с Wildberries, с 22 августа аналогичным атакам подверглись объекты Ozon. По мнению банка, отрасль способна нивелировать негативный эффект за счет сохранения потребительского спроса, налоговых мер и корректировки дисконтной политики.

ВТБ не ожидает значимого дорезервирования кредитов маркетплейсов, несмотря на возможное краткосрочное ухудшение их финансовых показателей. Пьянов отметил, что даже в стрессовом сценарии текущая ситуация переводит таких заемщиков из категории первоклассной в категорию нормальной в рамках существующих макроэкономических условий.