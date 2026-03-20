20.03.2026 в 09:10

ВТБ договорился с «Яндекс Маркетом» о скидках

Пользователи смогут получить скидки до 50% при оплате покупок картами банка

Банк ВТБ начал партнерство с «Яндексом», первым этапом которого стало сотрудничество с маркетплейсом компании. Так, клиенты банка смогут получать скидки на «Яндекс Маркете» при оплате картами ВТБ. Об этом сообщают «Ведомости».

Для получения скидки пользователям потребуется привязать карту ВТБ к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать ее при оплате. По словам представителя банка, размер скидки может достигать 50%. Банк также планирует запуск совместных проектов с другими сервисами компании и игроками рынка.

Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре 2025 года присоединился к предложению пяти крупных банков запретить маркетплейсам делать скидки при оплате картами их дочерних кредитных организаций и финансировать такие акции из собственных средств онлайн-площадок.

Сейчас Центробанк обсуждает с правительством открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, у банков должна быть возможность предложить свои бонусы, кешбэк на маркетплейсах, а также другие финансовые продукты — например, кредиты и рассрочки.

В 2023 году «Яндекс Маркет» уже реализовывал схожее партнерство с «Альфа-Банком». Тогда пользователи могли получать скидки до 30% при оплате покупок картой банка-партнера.

