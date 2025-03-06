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06.03.2025 в 15:45

Реклама и новостные СМИ больше всего влияют на решение россиян открыть вклад

Сайты банков и онлайн-издания — главные источники новостей о вкладах

Более 40% опрошенных россиян следят за новостями о вкладах и ставках, а почти половина респондентов читают информацию на эту тему хотя бы иногда. Лишь 9% совсем не интересуются подобными новостями. Большинство опрошенных уверены, что освещение данных о банковских вкладах в СМИ «в целом объективно», но иногда банки преувеличивают выгоду. Таковы данные опроса, проведенного специалистами ВТБ.

Главными источниками новостей о вкладах и процентных ставках для россиян остаются банковские сайты (57%) и интернет-СМИ (40%). Банковские рассылки получают 39% респондентов, федеральные телеканалы смотрят 35%, а 30% читают новости в соцсетях. Специализированные финансовые ресурсы интересуют 27% опрошенных россиян, а Telegram-каналы и блоги — 26%.

Почти половина россиян заметила увеличение числа публикаций о выгоде вкладов в связи с ростом ключевой ставки, а 37% респондентов периодически сталкиваются с такими новостями.

Более половины опрошенных считают, что медиа оказывают влияние на их решение открыть вклад, однако большинство основывается на собственных расчетах и анализе. Примерно четверть россиян признались, что материалы в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети опрошенных отметили, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и ранее рассматривали такой вариант.

Восприятие привлекательности вкладов в большей степени формируют банковские программы с повышенными ставками (44%) и новости о росте процентных ставок (44%). Дополнительно внимание клиентов привлекают рекламные кампании банковских продуктов и акций (33%), экспертные советы по выгодному размещению средств (20%) и истории успешных вкладчиков (10%).

На решение об открытии вклада в большей степени влияет реклама банков и их предложений. В этом признались 63% респондентов. Примерно треть россиян полагается на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 23% респондентов обращают внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.

ВТБ СМИ Реклама
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