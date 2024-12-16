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16.12.2024 в 06:10

Все меньше россиян смотрят голубые огоньки в новогоднюю ночь

Доля любителей музыкальных шоу снижается

Только каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь голубой огонек. Еще 34% отметили, что включат канал с его трансляцией для фона, следует из данных опроса Superjob.

Телевизоры и ПК 44% россиян в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу. Женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона. Кроме того, поклонников подобных телепередач чуть больше среди людей старшего возраста — в фоновом режиме телевизор с новогодним шоу будет работать практически у каждого второго россиянина в возрасте от 45 лет.

47% россиян вовсе не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в ночь с 31 декабря на 1 января.

Интересно отметить, что традиция просмотра голубых огоньков с годами теряет популярность — тех, кто не смотрит голубые огоньки и не включает их даже для фона, с каждым годом все больше.

Superjob

Среди артистов, которых респонденты хотели бы видеть на экране в новогоднюю ночь — Шаман, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Леонид Агутин.

голубой огонек
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