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18+
02.09.2024 в 18:58

«Всё для тебя»: АНО «Национальные приоритеты» запустила рекламу путешествий по России

Ролик рассказывает о преимуществах поездок в межсезонье

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АНО «Национальные приоритеты» запустила рекламную кампанию, демонстрирующую преимущества путешествий в межсезонье — осенью и весной. Свободные отели, тихие пляжи, лучшие виды для фотографий, индивидуальные экскурсии и личный гид — всё это только для тебя, когда отдыхаешь в «низкий сезон».

Главные герои видео «Однажды в межсезонье» хотят взять максимум от своего отдыха и не готовы его ни с кем делить, даже если в один огромный отель заселились всего два гостя.

Строчки из песни Стаса Михайлова «Всё для тебя» звучат в промороликах на телевидении, в интернете и на радио, а также используются в макетах наружной рекламы.

«Всё для тебя»: АНО «Национальные приоритеты» запустила рекламу путешествий по России «Всё для тебя»: АНО «Национальные приоритеты» запустила рекламу путешествий по России «Всё для тебя»: АНО «Национальные приоритеты» запустила рекламу путешествий по России

Задача кампании — показать преимущества отдыха в «низкий сезон» и привлечь внимание россиян к возможностям, представленным на рынке туристических услуг. На сайте «Путешествуем.РФ», который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», собраны маршруты путешествий в межсезонье. Сюда ведёт QR-код, размещённый на наружной рекламе.

Осенью и весной города разгружаются от потока туристов, цены не взвинчивают, очередей сделать фотографию нет, персонал готов уделить больше внимания путешественникам. На морском побережье в это время нет сильной летней жары, которую любят далеко не все. В санатории можно получить сервис и пул оздоровительных процедур за меньшую сумму.

Кроме того, межсезонье — лучшее время для экскурсионного и культурно-познавательного туризма. Среди предложений: музеи Санкт-Петербурга, колорит Казани, уют Нижнего Новгорода, знакомство с небольшими городами Золотого кольца и Серебряного ожерелья, Екатеринбург, где хранится древнейшая деревянная скульптура — Большой Шигирский идол, Музей мирового океана в Калининграде, Музей космонавтики в Калуге и многие другие объекты культуры и искусства.

Состав творческой группы

АНО «Национальные приоритеты»

Гендиректор: София Малявина
Руководитель креативной дирекции: Руслана Харитонова
Креативный директор: Дмитрий Гребнев
Копирайтер: Дмитрий Шагов
Главный стратег: Григорий Новиков
Аккаунт-директор: Инна Журавлёва
Аккаунт-менеджер: Мария Лезликова

Продакшен-команда

Режиссёр/оператор: Марат Адельшин
Второй режиссёр: Ростислав Ковалевский
Художник: Никита Бурмистров
Стилист: Катя Соколова
Хореограф: Банзай
Исполнительный продюсер: Ваня Море
Продюсер: Юля Салимова
Постпродакшен-продюсер: Марина Мороз
Ассистент постпродакшен-продюсера: Лиза Потёмкина
Директор съёмочной группы: Яна Морозова
Монтажёр: Артём Дмитриев

Саундтрек

Автор текста, музыки и исполнитель: Стас Михайлов

Туризм Креатив Реклама АНО «Национальные приоритеты»
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