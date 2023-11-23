Премия «Время Инноваций» продолжает приём заявок

13-я премия «Время инноваций», вручаемая за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, продолжает приём заявок на участие. Подведение итогов состоится 6−7 декабря 2023 года в Radisson Resort, Zavidovo. Об этом Sostav рассказали организаторы премии.

Номинации премии «Время инноваций»

В рамках премии представлено множество номинаций, среди которых: «Импортозамещение: продукт года», «Лучший проект по внедрению инноваций», «Инфраструктурный проект года», «ESG-инновация года», «Социальная инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Прорыв года», «Инфраструктурный проект года», «Сервисное решение года».

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Перед церемонией награждения победителей пройдёт форум, ключевые вопросы которого касаются разных тем: взаимодействие с зарубежными рынками, импортозамещение и импортоопережение, развитие блокчейна и метавселенных. Спикеры затронут вопросы устойчивого инновационного развития, инклюзивных технологий. Самый требовательный слушатель сможет найти много интересного для себя в панельных дискуссиях и круглых столах, пообщаться с лидерами российской инновационной индустрии лично и задать самые злободневные и даже неудобные вопросы любому спикеру форума.

Инновации для развития страны

«Внедрение инноваций в бизнес-процессы способствует значительному развитию компаний. Инновации помогают организациям стать более эффективными и конкурентоспособными, используя новые идеи, технологии и практики. Но для этого предпринимателям нужно принять новый образ мышления, который поощряет экспериментирование, риски и постоянное совершенствование. Именно пионеров бизнеса призвана выявить и поощрить премия «Время инноваций», — рассказывают организаторы.

Для премии важно всесторонне повышать уровень осведомлённости бизнеса и общества о значимости инноваций для развития страны. Важность и необходимость внедрения новых инструментов на российском рынке подчеркнула исполнительный директор премии Елена Хомутова.

Елена Хомутова, исполнительный директор премии: Нужно отметить пристальное внимание к развитию искусственного интеллекта во всех сферах бизнеса и жизни общества, которое сохраняется с 2021 года. Также сейчас проявляется особый интерес к «умным» технологиям, у которых имеется большой потенциал для решения многих проблем современного общества. Российские компании активно развивают инновационные проекты, и участие в нашей премии позволит им получить признание, а также повысить имидж и привлечь новых клиентов и партнёров.

В числе лауреатов премии прошлых лет: Сбер, банк ВТБ (ПАО), «Аэрофлот», «Инвитро», «Лента», «Сдэк», МТС, «Пятёрочка», «Магнит», «Росатом», «Ростелеком», Asus, Toyota, «Газпромнефть», РЖД, «Газпромбанк», Qiwi, Tele2, «Почта Банк», Yota, «МегаФон», FixPrice, «Норникель», «Л'Этуаль», школа управления Сколково.

С подробностями о премии можно ознакомиться на сайте.