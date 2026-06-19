Возвращение шоу «Адский шеф» и большое кино: каким будет новый сезон телеканалов «Пятница!» и «Суббота!»

Накануне в Mirris Club в Москве состоялась презентация нового сезона телеканалов «Пятница!» и «Суббота!». Продюсер и гендиректор каналов Николай Картозия рассказал о новых шоу и создании двух полнометражных фильмов.

В новом сезоне на «Пятнице!» зрители увидят шоу «Выживалити. Наследники» (премьера запланирована на август), «Выживалити» (съемки нового сезона прошли во Вьетнаме) и «Ставка на любовь» (премьера третьего сезона состоится осенью).

На 2027 год запланированы премьеры шоу «Фортуна-любовь» (одинокие звезды шоу-бизнеса отправятся на африканский остров, где их ждут испытания, которые можно будет пройти только в паре) и «Последний вагон» (действие будет происходить в несущемся на скорости поезде, девять звезд, девять вагонов, в каждом — испытание).

На «Пятницу!» вернутся шоу с Константином Ивлевым — «Адский шеф» (премьера запланирована на осень) и «На ножах» (премьера — в 2027 году).

«Пятница!» готовит шоу «Космическая экспедиция» с Алексеем Столяровым. Проект реализуется совместно с Роскосмосом.

Телеканал «Суббота!» продолжит развивать линейку коммент-шоу «Богини», в которую входят «Богиня шопинга», «Богиня свиданий», «Богиня сыска» и «Богиня готовки». Появятся проекты «Богиня рилсов» и «Богиня маркетплейсов». В шоу «Богиня рилсов» лучшие рилсмейкеры страны станут авторами канала, а в «Богине маркетплейсов» участницы будут соревноваться, кто лучше и дешевле сможет собрать образ на торговых онлайн-платформах.

На «Субботе!» стартуют съемки фильма по мотивам сериала «Дикий ангел». «Пятница!» готовит семейный фильм с цифровым инфлюенсером канала — пандой Фрайди.