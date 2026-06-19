Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.06.2026 в 15:10

Возвращение шоу «Адский шеф» и большое кино: каким будет новый сезон телеканалов «Пятница!» и «Суббота!»

В 2027 году состоятся премьеры шоу «Фортуна-любовь» и «Последний вагон»

1

Накануне в Mirris Club в Москве состоялась презентация нового сезона телеканалов «Пятница!» и «Суббота!». Продюсер и гендиректор каналов Николай Картозия рассказал о новых шоу и создании двух полнометражных фильмов.

В новом сезоне на «Пятнице!» зрители увидят шоу «Выживалити. Наследники» (премьера запланирована на август), «Выживалити» (съемки нового сезона прошли во Вьетнаме) и «Ставка на любовь» (премьера третьего сезона состоится осенью).

На 2027 год запланированы премьеры шоу «Фортуна-любовь» (одинокие звезды шоу-бизнеса отправятся на африканский остров, где их ждут испытания, которые можно будет пройти только в паре) и «Последний вагон» (действие будет происходить в несущемся на скорости поезде, девять звезд, девять вагонов, в каждом — испытание).

На «Пятницу!» вернутся шоу с Константином Ивлевым — «Адский шеф» (премьера запланирована на осень) и «На ножах» (премьера — в 2027 году).

«Пятница!» готовит шоу «Космическая экспедиция» с Алексеем Столяровым. Проект реализуется совместно с Роскосмосом.

Телеканал «Суббота!» продолжит развивать линейку коммент-шоу «Богини», в которую входят «Богиня шопинга», «Богиня свиданий», «Богиня сыска» и «Богиня готовки». Появятся проекты «Богиня рилсов» и «Богиня маркетплейсов». В шоу «Богиня рилсов» лучшие рилсмейкеры страны станут авторами канала, а в «Богине маркетплейсов» участницы будут соревноваться, кто лучше и дешевле сможет собрать образ на торговых онлайн-платформах.

На «Субботе!» стартуют съемки фильма по мотивам сериала «Дикий ангел». «Пятница!» готовит семейный фильм с цифровым инфлюенсером канала — пандой Фрайди.

Телеканал Пятница Телеканал «Суббота»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.