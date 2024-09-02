Уральский «Мотив» вызвал у Niletto ностальгию по родным местам

Агентство «Восход» и уральский оператор связи «Мотив» представили новый ролик в рамках коммуникационной стратегии «Говорит и показывает Урал». Его героем стал музыкант и танцор Niletto (настоящее имя — Данил Прытков). Он родом из Екатеринбурга.
На видео артист шагает по шумным московским улицам, слушая в наушниках звуки природы: голос кукушки вместо городских часов, журчание реки вместо гула эстакады, глухой стук дятла вместо шума отбойного молотка. Ностальгические мотивы переносят Niletto в родные края.
Через мгновение музыкант принимает видеозвонок земляка с вершины Волчихи в Первоуральске. «Говорит и показывает Урал», — восклицает тот.
креативный директор РА «Восход» Антон Рожин:
В шуме мегаполиса Niletto слышит знакомые звуки: голос кукушки вместо городских часов, журчание реки вместо гула эстакады, глухой стук дятла вместо шума отбойного молотка… и голос земляка с вершины Волчихи в Первоуральске. Благо, «Мотив» ловит на Урале везде: и в горах, и в лесу.
Состав творческой группы:
«Мотив» (клиент)
«Восход» (Агентство)
Daddy’s Film (продакшн)
Режиссер и оператор: Ксения Сельвиан
Исполнительный продюсер: Егор Соломатин
Продюсер: Элен Демирчян
Актеры: Данил Прытков (Niletto), Александр Ивкович, Николай Городецкий, Дмитрий Городецкий
Сценограф: Вероника Рот
Стилист: Полина Брик