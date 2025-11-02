Sostav.ru

02.11.2025 в 12:54

«Волшебник Изумрудного города» стал самым продаваемым детским бестселлером года

Интерес к книге вырос на фоне общего снижения продаж в книжной рознице

Повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» издательство АСТ возглавила рейтинг детских книг по экземплярным продажам в российских розничных магазинах за январь-сентябрь 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию книгораспространителей России.

В сети «Читай-город — Буквоед» продажи книги выросли на 82%, превысив 31 тыс. экземпляров, в «Республике» — на 25,5%, в петербургском «Доме книги» — на 20%. Совокупный тираж издания у АСТ за тот же период увеличился на 23%.

Рост интереса эксперты связывают сразу с несколькими факторами. В первую очередь, выходом фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который стал одним из главных новогодних релизов 2025 года. А также с устойчивым трендом на возвращение к «золотому фонду» детской литературы и выпуском переиздания книги в кинообложке, которое обеспечило около 27% продаж.

Интересно, что успех «Волшебника» пришелся на фоне общего снижения продаж в книжной рознице: по данным АСКР, рынок упал на 9% в экземплярах, но вырос на 2,7% в денежном выражении — за счет подорожания книг.

По мнению аналитиков, история Волкова стала редким примером, когда ностальгия, кино и грамотный маркетинг сошлись в одной точке. Проект показал: чтобы привлечь читателя-ребенка и родителя-ностальгика, издательству достаточно напомнить им о волшебной дороге из желтого кирпича.

