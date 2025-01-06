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18+
06.01.2025 в 14:37

«Волшебник Изумрудного города» собрал 2,6 млрд рублей

Фильм вышел в прокат 1 января

Современная экранизация книг Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» собрала за пять дней проката 2,6 млрд рулей, об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Картина уже попала в список двадцати самых кассовых фильмов в российском прокате.

Премьера картины состоялась 1 января, цифры в 2,6 млрд рублей фильм достиг уже на пятый день проката. При этом в первый день лента собрала почти 400 млн рублей.

Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. В главных ролях — Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев.

В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в миллиард рублей, и первый за 2025 год.

Вторым отечественным миллиардером в наступившем году стал «Финист. Первый богатырь».

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