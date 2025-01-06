«Волшебник Изумрудного города» собрал 2,6 млрд рублей

Современная экранизация книг Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» собрала за пять дней проката 2,6 млрд рулей, об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Картина уже попала в список двадцати самых кассовых фильмов в российском прокате.

Премьера картины состоялась 1 января, цифры в 2,6 млрд рублей фильм достиг уже на пятый день проката. При этом в первый день лента собрала почти 400 млн рублей.

Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. В главных ролях — Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев.

В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в миллиард рублей, и первый за 2025 год.

Вторым отечественным миллиардером в наступившем году стал «Финист. Первый богатырь».