Volkswagen сократит четверть руководящих должностей

Глава Volkswagen Оливер Блуме заявил о планах сократить четверть руководящих должностей в рамках усиления программы экономии. Об этом он сообщил во время посещения завода концерна в Эмдене, передает Der Spiegel.

По словам Блуме, руководство компании также находится под пристальным вниманием в процессе оптимизации. «Все подразделения должны внести свой вклад. Это титаническая задача, которая может быть успешно выполнена только сообща», — отметил он.

Следующий этап сокращения расходов будет сосредоточен преимущественно за пределами непосредственного производства автомобилей. В частности, речь идет о центральных функциях, административных подразделениях, разработке и сбыте.

Весной Блуме объявил о подготовке новой стратегии развития концерна до 2030 года и намерении значительно усилить курс на экономию. На этом фоне в компании обсуждается сокращение десятков тысяч рабочих мест и судьба четырех производственных площадок.

Ранее в качестве возможного масштаба оптимизации называлась цифра в 50 тыс. рабочих мест. Блуме подчеркнул, что это не целевой показатель, а теоретический расчет, основанный на необходимом снижении затрат: около половины потенциальных сокращений может прийтись на Германию, остальные — на примерно 170 подразделений Volkswagen по всему миру.

На прошлой неделе в Volkswagen заявили, что проведут серию встреч с сотрудниками немецких заводов на фоне «более чем критического» положения компании. 25 августа состоялось первое собрание с работниками. Оно прошло на главном заводе Volkswagen в Вольфсбурге.