Войны брендов за товарные знаки в КНР: как защититься от китайских «патентных троллей»

За более чем пятьдесят лет сотрудничества с Китаем с проблемой воровства интеллектуальной собственности сталкивался каждый второй предприниматель. При этом воруют китайские бизнесмены не только товарные знаки, но и дизайн-патенты продукции, позже продавая их на маркетплейсах как более дешевые аналоги. Можно ли избежать такого мошенничества со стороны недобросовестных китайских бизнесменов, Sostav рассказал представитель юридической компании China Window Александр Зайнигабдинов.

Почему в Китае распространено воровство товарных знаков

В первую очередь при организации поставок из Китая под своим брендом юристы советуют зарегистрировать товарный знак. В этой стране достаточно легко совершить акт пиратства и присвоить чужую интеллектуальную собственность. Связано это с несколькими основными факторами.

В Китае приоритет товарного знака определяется по факту регистрации, тогда как, например, в США — по факту использования. Это означает, что даже если продукт популярного бренда активно продается во всем мире, но его товарный знак не зарегистрирован конкретно в Китае, любой китайский бизнесмен может записать его на себя (исключение китайские законодатели делают лишь для общеизвестных торговых марок — как, например, Nike или McDonalds). Насколько данную торговую марку можно считать «общеизвестной», в Китае оценивают по ряду критериев:

доля рынка, территория продаж и налоговые отчисления в отношении товаров под данной торговой маркой;

срок использования данной торговой марки;

способ продвижения или проведения рекламных акций, масштабы и срок проведения таких мероприятий, территория и капиталовложения;

доказательства репутации, заработанной на рынке;

Относительно менее известных торговых марок, регистрирующие органы Поднебесной не слишком внимательно проверяют (или вовсе не проверяют) связь заявителя с самим брендом. Поэтому все товарные знаки, которые циркулируют в обществе, но правовой защитой не пользуются, рискуют быть украденными. Если китайский предприниматель зарегистрировал на свое имя торговую марку бренда, за ним закрепляется право на производство, продажу товаров или оказание услуг под этой маркой. Аналогичные действия со стороны реального правообладателя считаются нарушением законных прав «владельца».

Особенно сейчас в период логистического кризиса и закрытия границ с КНР у компаний нет права на ошибку. Владеющие брендом иностранные компании могут узнать о воровстве торговой марки значительно позже, когда ложный продукт уже стоит на полках китайских магазинов. И пока вопрос с новым владельцем товарных знаков не урегулирован, реальный бренд не имеет права поставлять свою продукцию на рынок.

Справедливости ради стоит отметить, приоритет товарного знака по факту регистрации применяют и в России. Но так как и население, и экономика Китая примерно в 10 раз больше, то и поживиться недобросовестным китайским «патентным троллям» можно у большего количества невинных жертв. В их числе оказываются невнимательные бизнесмены всех национальностей. Причем воруют китайцы не только у малого бизнеса, но и у крупных игроков.

Войны брендов за товарные знаки и патенты

«Балтика» и китайский близнец

С подобной проблемой столкнулся бренд «Балтика» датского концерна Carlsberg. В 2017 году компания подала иск в Пекинский суд на местное пиво Kuyadom, логотип и дизайн банки которого один в один совпадали с дизайном и логотипом «Балтики 3».

Сам товарный знак «Балтика» был зарегистрирован в Китае ещё в 2001 году, а товарные знаки-логотипы — в 2008 и 2010 году. Однако Kuyadom нашёл, за что ухватиться. Свой словесный знак, написанный латиницей, владелец местного пива зарегистрировал в 2012 году. Затем он подала заявку на регистрацию комбинированного знака с изобразительными элементами и графическим оформлением, который на самом деле оказался дизайн-патентом «Балтики».

По мнению «Балтики», из-за схожести товарного знака Kuyadom с её айдентикой компания недополучила $1,4 млн валютной выручки в 2016 году при общей выручке в $1,2 млрд. В дальнейшем «Балтике» удалось добиться отмены патента. Решение вынесла палата по патентным спорам (The Patent Examination Board) Патентного ведомства Китая. Причина: местная компания Kuyadom производит напитки на территории Китая, но на её упаковке нет информации на китайском языке. Это нарушает законодательство страны. Денежной компенсации бренд не потребовал, однако у компании ушло несколько лет, чтобы снять напитки Kuyadom с полок китайских магазинов.

«Лукойл» и украденная канистра

С аналогичной проблемой столкнулся «Лукойл»: официальный дилер компании Xiamen Sinolook Oil Co. Ltd пользуясь статусом решил выпускать свой продукт, внешний вид которого очень напоминал продукцию «Лукойла». Китайский партнёр зарегистрировал на себя несколько промышленных образцов канистр российской компании, китайские написания географических составляющих акронима «л у к ойл», а также несколько товарных знаков с вариациями названия. В связи с этим российский «Лукойл» некоторое время не мог продавать свои продукты с этими товарными знаками без разрешения злоумышленников.

В итоге суд встал на сторону настоящего «Лукойла» и отменил товарные марки и промобразцы. Однако отсудить удалось не всё. Компания также потребовала моральную компенсацию в ¥130 тыс. (около 1,68 млн руб. по текущему курсу).

Apple: борьба за iPad и Siri

Другой герой китайских судебных тяжб — компания Apple. В 2011 году полиция Китая изъяла яблочные планшеты из магазинов в некоторых городах после получения письма от компании Shenzhen Proview Technology. В нём компания утверждала, что зарегистрировала права на торговую марку iPad в Китае раньше, чем Apple — ещё в 2001 году. Apple в свою очередь приобрела название в 2009 году у тайваньского филиала Proview Taipei. Суд встал на сторону локального бренда, так как на территории Китая соглашение между Тайваньской компанией и Apple не распространяется.

Планшеты Apple перестали продавать даже в китайском филиале Amazon, а сам судебный процесс задержал появление нового iPad в Китае.

Адвокаты Apple были уверены, что глава Proview Technology Роуэлл Янг знал о сделке по продаже торговой марки iPad и её авторизации материнской компанией. Однако продолжал делать «ложные и вводящие в заблуждение» обвинения. Для урегулирования спора по поводу торгового знака iPad Apple пришлось выплатить $60 млн китайской компании.

Однако на Apple тут же набросилась другая компания — Shanghai Zhizhen Network Technology. В этот раз корпорацию обвинили в воровстве патента в голосовом приложении Siri. По словам китайского истца, аналогичный сервис Xiaoi Bot компания зарегистрировала в 2006 году. Пекинский высший народный суд встал на сторону американской компании, заявив, что патент китайской компании не объяснял всех технологических деталей — это противоречило китайскому законодательству.

Этот случай положил начало десятилетней патентной войне. Shanghai Zhizhen Network Technology подала ещё один иск касаемо функций голосового помощника, включённого в тот же патент.

История наушников из Тюмени

Также распространены случаи промышленного воровства со стороны китайских производителей. Не секрет, что многую продукцию западных и российских брендов производят на китайских заводах. И если предприниматель не регистрирует в Китае свой дизайн-патент, его может присвоить фабрика — включить в свой каталог и начать предлагать локальным предпринимателям как собственную разработку.



Так произошло с наушниками SGPods от тюменского бренда CaseGuru. На российском AliExpress стали появляться их аналоги от китайских продавцов с полностью идентичным оригиналу корпусом и дизайном. Вдогонку в интернете на создателя наушников Вадима Бокова посыпались обвинения в обмане покупателей. Якобы он позиционирует свой продукт как уникальную разработку, но на деле всего лишь продает полностью китайскую продукцию под собственным брендом, да еще и по завышенной цене.

Эту проблему с CaseGuru вполне могла бы предотвратить заблаговременная регистрация дизайн-патента в Китае.

Почему происходят кражи

За более чем пятьдесят лет работы с Китаем зарубежные предприниматели накопили достаточно опыта, чтобы избежать дальнейших разборок относительно интеллектуальной собственности с азиатскими коллегами.

Часть разработки, которую фабрика может украсть, лучше зарегистрировать и защитить в виде патента, товарного знака или объекта интеллектуальной собственности. Всё, что зарегистрировать как торговую марку нельзя (ноухау и детали процесса производства), обязательно стоит прописать в договоре с фабрикой. Тогда производитель несет должную ответственность.

Какие-то моменты в договоре партнёрам могут не понравиться, но открыто отказываться от сотрудничества они не станут. В противном случае зарубежным предпринимателям лучше поискать более порядочных производителей. Как начать сотрудничать с поставщиками из Поднебесной и максимально снизить риски — читайте в материале Sostav.

Достаточно многие до сих пор считают, что не обязательно детально прорабатывать контракт при работе с Китаем, мол все равно китайцы не читают контракты. Это не вопрос права и бизнеса, а больше философского характера. Если человек привык так работать, и проблемы интеллектуальной собственности его не затронули, значит, он молодец. Если что-то не получилось — история появляется в медийном поле.

Как зарегистрировать свою торговую марку в КНР

Есть два способа, как можно зарегистрировать свою товарную марку в Китае.

Первый: обратиться в органы Главного государственного управление по интеллектуальной собственности КНР. Здесь необходимо предоставить следующие документы.

Заявление на регистрацию торговой марки, заверенное основной печатью заявителя.

Графическое изображение торговой марки в шести экземплярах (один экземпляр прикрепляется на оборотной стороне заявления). При этом качество изображения должны быть достаточно чётким, а размер — не менее 5 см и не более 10 см. Если торговая марка цветная, графическое изображение также необходимо предоставить в шести экземплярах, плюс черно-белое изображение в одном экземпляре.

Копия Свидетельства о праве хозяйственной деятельности (свидетельства о регистрации юридического лица).

Доверенность, выданная заявителем в адрес агентской структуры.

Второй способ: обратиться к патентному поверенному — специалисту в сфере интеллектуальной собственности, который будет представлять интересы физических и юридических лиц и защищать их права в государственном регистрирующем ведомстве.

Прежде чем приступить к регистрации выбранной торговой марки необходимо оценить её соответствие критериям охраноспособности (Закон КНР «О торговых марках»). В соответствии с положениями этого закона, регистрация следующих торговых марок запрещена:

состоящих только из общепринятого наименования, изображения или обозначения данного товара (общепринятый знак);

непосредственно указывающих только на качество, основные компоненты, использование, вес, количество или иные характеристики товара (описательный знак);

лишенных отличительных характеристик.

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