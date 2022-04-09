Новый локдаун в Шанхае: к чему приведёт закрытие одного из крупнейших городов мира

В марте новая вспышка коронавируса (штамм Omicron BA.2) захватила сразу несколько частей КНР. Однако больше всех пострадал один из экономических центров Китая — город с населением 26 млн человек и крупнейший в мире порт — Шанхай.

Что произошло

По состоянию на 27 марта, было зафиксировано 2 676 случаев инфицирования COVID-19, в связи с чем власти города приняли решение ввести жёсткий локдаун с 28 марта в два этапа: сначала был закрыт район Пудун, а с 1 апреля меры ограничения распространились на другую отделённую рекой Хуанпу западную часть города — Пуси.

Ограничительные меры со стороны правительства отвечают китайской политики нулевой терпимости к COVID-19 и отличаются строгостью: жителям города запрещено покидать свои квартиры, доставку продуктов и выгул питомцев осуществляют волонтёры. Также в Шанхай были направлены более 38 000 медицинских работников из 15 провинций Китая.

Сергей Бацев, бизнес-посол «Деловой России» в провинции Шэньси и г. Шанхай (КНР):



Число новых случаев заражения коронавирусом в Шанхае впервые за один день превысило 20 000. Передача инфекции среди населения всё ещё происходит, и борьба с эпидемией оказывает давление на экономику Китая. Утром 8 апреля шанхайская муниципальная комиссия здравоохранения объявила, что 7 апреля в Шанхае было зарегистрировано 824 новых подтверждённых случаев COVID-19 и 20 398 местных бессимптомных COVID-19, что является рекордным показателем седьмой день подряд.

Последствия для китайской экономики

Согласно данным Caixin China, индекс деловой активности ещё в марте упал до отметки 48,1, что является наименьшим значением после кризиса в марте 2020 года. Текущий локдаун лишь усугубляет показатели деловой активности, а также делает цель правительства увеличить ВВП на 5,5% в этом году недосягаемой.

Сергей Бацев, бизнес-посол «Деловой России» в провинции Шэньси и г. Шанхай (КНР): В последних комментариях ING Bank говорится, что, если закрытие Шанхая будет продолжаться, то только в течение апреля, по оценкам, ВВП Шанхая потеряет 6% — это приведёт к потере 2% национального ВВП. Банк также понизил прогноз роста ВВП Китая во втором квартале этого года в годовом исчислении с 5% до 4% и понизил свой годовой прогноз с 4,8% до 4,6%.

Как локдаун в Шанхае отразится на российско-китайском бизнесе

В Шанхае располагаются офисы, склады и заводы-поставщики крупных игроков российского бизнеса в сегментах фэшн, спортивных и электронных товаров. По словам экспертов, главная проблема — это нарушение производственных и логистических связей. Например, поставки деталей для производства продуктов, которые изготавливаются в других частях страны.

Максим Кузнецов, вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП): Влияние шанхайского локдауна на российско-китайские торгово-экономические отношения будет сдержанным. Представительство РАСПП в Шанхае во главе с Майей Мань продолжает работу, с учётом возросшего количества запросов на работу с Россией оно переведено на шестидневную рабочую неделю. Нужно понимать, что Шанхай не является промышленным центром, скорее — финансово-логистическим, поэтому на производстве проблемы не сильно сказываются, правда, локдаун может усилить текущие логистические проблемы. Хотя порт и работает в штатном режиме, ряд компаний предпочитают перенаправить грузы из порта Шанхая в порт Нинбо, что приводит к диспропорциям в логистике и может потенциально увеличить срок доставки грузов из Китая в Россию в среднем на 3−5 дней.

Ростислав Ровбель, член генерального совета «Деловой России»:



Китай в целом играет очень большую роль в экономике России: в 2021 году Китай стал № 1 как в импорте, так и в экспорте для нашей страны. Шанхай является крупнейшим мировым контейнерным хабом и портом, а также коммерческим центром Китая, и, безусловно, всё это очень серьёзно повлияет на бизнес. Локдаун вряд ли отменят быстро, количество инфицированных растёт, работники сидят дома и некому производить и поддерживать бизнес-процессы, въезд водителей грузовиков закрыт, все товары нужно перенаправлять в другие порты. Сейчас необходимо хотя бы вывезти любым способом те товары, которые произвели и готовы отгрузить, чтобы экономика не стояла на месте и не несла существенные потери. Импортёры и экспортёры должны оперативно менять маршруты и отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Сейчас пока можно работать через второй по величине порт Нинбо или другие, которые находятся рядом, но проблемы и там есть, хотя и не такого масштаба. Данная ситуация в очередной раз показывает, что мы должны ещё больше думать об импортозамещении и освоении новых рынков сбыта.

Для китайской экономики даже двухнедельный карантин в Шанхае — это большое испытание, которое, скорее всего, отразиться и на мировой экономике в том числе. Всё зависит от властей Китая, будут ли они продолжать следовать стратегии нулевой терпимости к COVID-19, и от того, сколько этот локдаун продлится.