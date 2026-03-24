Издатель Vogue судится с журналом о собачей моде

Журнал Dogue, посвященный «собачьей моде», оказался в центре юридического конфликта с Condé Nast — издателем Vogue. Поводом стало сходство названия и визуального стиля журнала: от фирменного шрифта до композиции обложек, явно отсылающих к модному глянцу. Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на очевидный пародийный характер проекта, Condé Nast подала иск о нарушении товарного знака. В компании считают, что Dogue может вводить аудиторию в заблуждение, тогда как сам проект изначально строился как ироничное переосмысление индустрии моды.

Журнал был создан Ольгой Портной и вырос из аккаунта в соцсетях в полноценное печатное издание в 2021 году. При этом его масштаб остается нишевым: тираж составляет около 100 экземпляров, а продается он всего в одном киоске в Беверли-Хиллз.

Однако спор выходит за рамки обычного конфликта за товарный знак. Так, в 2024 году Vogue представил свой онлайн-проект Dogue об истории собак в мире моды. Каждый выпуск содержал интервью со знаменитыми владельцами собак.

Ранее сообщалось, что Condé Nast полностью прекратит демонстрацию изделий из натурального меха в своих изданиях и рекламных кампаниях по всему миру.