Во «Вкусно — и точка» появится постное и халяльное меню

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» добавит постное и халяльное меню для своих заведений. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Пароев, пишет ТАСС.

«Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald's, представлена в 65 регионах страны. В настоящее время сеть насчитывает более 930 предприятий общественного питания.

«Есть потребительская группа тех, кому важен халяль, есть те, кому важны постные продукты. И те, и другие потребители для нас абсолютно одинаково ценны. Мы стараемся удовлетворить по возможности все потребности. Работаем мы и над тем, и над другим, естественно», — сказал он.

Ранее сразу четыре ресторана сетей Rostic’s и Burger King в Казани перестали обслуживать посетителей по халяльным стандартам. До этого несколько ресторанов полностью соответствовали халяльным требованиям — это было частью маркетинговой стратегии, направленной на усиление позиций в регионах с мусульманским