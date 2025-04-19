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19.04.2025 в 10:44

Rostic’s и Burger King отказываются от халяльного меню

К стандартному меню возвращаются несколько ресторанов в Казани

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Сразу четыре ресторана сетей Rostic’s и Burger King в Казани перестанут обслуживать посетителей по халяльным стандартам, сообщает Халяльный комитет Духовного управления мусульман Республики Татарстан, уточняя, что с 22 апреля 2025 года эти заведения утратят соответствующую сертификацию.

Как пояснили в комитете, рестораны добровольно отказались от дальнейшего соблюдения требований халяль — от закупки сырья до особенностей приготовления и сервировки блюд. Ранее эти точки были сертифицированы как соответствующие нормам ислама, и входили в число немногих примеров халяльного фастфуда в федеральных сетях.

Решение отказаться от халяльного формата может быть связано с изменением стратегических приоритетов сетей или внутренней реорганизацией поставок. Представители компаний официальных комментариев по этому поводу не давали.

В декабре 2023 года Burger King с громким инфоповодом открыл в Казани два ресторана, полностью соответствующих халяльным требованиям. Это стало частью маркетинговой стратегии, направленной на усиление позиций в регионах с мусульманским населением. Однако уже весной 2025 года часть заведений отказывается от этой модели.

Эксперты отмечают, что подобный шаг может сказаться на лояльности целевой аудитории, поскольку для мусульман халяль — это не просто предпочтение, а мировоззренческое требование. Потеря такого статуса может повлиять на посещаемость.

Burger King Rostic’s
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