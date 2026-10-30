Власти отказались от дополнительного таможенного сбора на зарубежные заказы

Правительство смягчило планы по повышению стоимости зарубежных онлайн-заказов: вместо дополнительного таможенного сбора в 100 руб. за каждую посылку власти намерены ввести только НДС в размере 22%. Новые правила могут заработать с 2027 года, сообщает «Коммерсант».

Изначально предложенные в конце сентября поправки предусматривали сбор в 100 рублей за каждую посылку с зарубежными товарами стоимостью менее €200. Сейчас таможенная пошлина взимается с заказов дороже €200 или тяжелее 31 кг: она составляет 15% от суммы превышения стоимости либо €2 за каждый дополнительный килограмм.

Помимо сбора, власти планируют ввести НДС в размере 22% на все трансграничные покупки с 2027 года. Ранее рассматривался вариант постепенного повышения ставки — с 5−7% в 2027 году до 22% к 2030-му. Налоговыми агентами должны стать российские онлайн-площадки.

Эксперты считают, что введение одновременно НДС и дополнительного сбора могло бы ускорить переход части покупок в серый сегмент. Однако и одна только ставка НДС в 22% может привести к росту цен на зарубежные товары и повлиять на спрос.

Напомним, оборот трансграничной онлайн-торговли в России за январь—сентябрь 2026 года достиг 320 млрд руб., увеличившись на 40% год к году. При этом на зарубежные заказы в январе—июле пришлось 3,4% общего объема интернет-продаж.