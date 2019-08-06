Власти одобрили частоты для цифрового радио и мультимедийного вещания

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила частоты 65,8−74 МГц и 87,5−108 МГц в FM-диапазоне для создания в России сетей цифрового радио и мультимедийного вещания в стандарте РАВИС. Стандарт обеспечит возможность цифрового радиовещания с высокой скоростью передачи данных, благодаря чему на частоте со стандартной шириной полосы вместо одной аналоговой радиостанции можно транслировать 10−15, а также передавать видео, сообщает «Коммерсант».

Еще одним плюсом технологии заявлена возможность непрерывного приема в регионах вдоль автомобильных дорог. Разработкой технологии РАВИС («Аудиовизуальная информационная система реального времени») с 2014 года занимается компания родственников бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Цифровизация радио давно обсуждалась властями и изначально была частью федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2015 годы». В апреле 2018 года ГКРЧ дала разрешение на цифровизацию радиовещания в России на основе сразу двух стандартов — DRM+ (Digital Radio Mondiale) и DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

Технология РАВИС рынку не нужна, уверен замминистра связи Алексей Волин. Представители крупнейших в России радиохолдингов не выразили интереса к технологии. По словам чиновника, проблема в том, что цифровизация подразумевает кратное увеличение количества участников рынка, а существующих объемов рекламных бюджетов радио с трудом хватает даже действующим игрокам.

При обсуждении перспектив таких стандартов также встает вопрос о том, кто будет производить и распространять оборудование для цифрового вещания и как его внедрять в автомобили, добавляет гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин, прогнозируя, что в долгосрочной перспективе на российском рынке все же вероятно развитие цифрового вещания, которое будет сочетаться с аналоговым. Выбор этого стандарта обострит проблему доступности приемников, так как искусственно закроет рынок от импортного оборудования.