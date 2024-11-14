Владимир Путин проведет прямую линию 19 декабря

Президент Владимир Путин планирует провести прямую линию. Она может состояться 19 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил дату мероприятия, однако анонсировал, что оно совместит формат прямой линии с форматом пресс-конференции. Он также добавил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных государств.

«Будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале», — рассказал Песков.

Первая прямая линия с президентом состоялась в 2001 году и проводилась 17 раз до 2020 г., в том числе в годы премьерства. В прошлом году итоговая пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, собрала у экранов 10,7% россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.