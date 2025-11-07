Владимир Путин неформально одобрил запрет продажи вейпов

Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи вейпов в России, предложенную движением «Здоровое Отечество» в Самаре. Президент отметил, что важна не только сама мера, но и воспитательная работа среди молодежи, сообщает «Коммерсант».

Тема ограничений обсуждается с лета 2025 года. Ранее Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина разрешить регионам самостоятельно вводить подобные запреты.

Попытки контролировать рынок предпринимались через повышение акцизов на никотиносодержащие жидкости. Но инициатива не была успешной: производители и дистрибуторы начали массово уходить в тень, что привело к сокращению сборов акцизов на 96%.

По данным Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), объем рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в России в 2024 году составил 220−240 млрд руб. Количество пользователей оценивается в 5−5,3 млн человек, и их число продолжает расти.

Эксперты сомневаются, что даже полный запрет даст эффект. Большая часть вейпов продается нелегально, а их пользователи могут перейти на сигареты или системы нагревания табака.

В августе на пленарном заседании Государственной думы депутаты одобрили в первом чтении законопроект, который вводит запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы, в торговых точках на остановках общественного транспорта.