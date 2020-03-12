Владельцы карт Visa в России смогут удалять свои данные со сторонних сайтов

Компания Visa планирует предоставить держателям своих карт в России доступ к списку онлайн-ресурсов, где они когда-либо оставляли свои данные, пишет РБК. Эта информация будет отображаться в мобильном приложении банка, которым пользуется владелец карты.

Новый сервис создан для предотвращения утечек персональных данных и незапланированных платежей. Visa уже начала искать партнеров для воплощения этого проекта. С помощью этого нововведения пользователь сможет решить сразу ряд проблем — например, избавиться от непонятных ежемесячных списаний, а также не привязывать перевыпущенную карту ко всем сервисам заново.

Этим проектом очень заинтересовался «Московский кредитный банк». ВТБ, «Русский стандарт» и «Открытие» могут рассмотреть возможности внедрения этого сервиса, но предметно этот вопрос в компаниях пока не обсуждался. Другие крупные банки и Visa от комментариев для РБК отказались.

Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие»: Универсальный сервис управления подписками, на наш взгляд, довольно востребованная услуга сейчас, когда большинство онлайн-сервисов применяет подписочную модель.

Недавнее исследование Института развития интернета (ИРИ) показало, что из-за ситуации с кражами и публикациями персональных данных пользователей банков, агрегаторов такси, почтовых сервисов и социальных сетей заставляют россиян совершенствовать свою цифровую грамотность, соблюдая правила личной «информационной гигиены». Во многом это приводит к тому, что уже больше половины россиян готовы отказаться от иностранных интернет-сервисов в пользу отечественных.