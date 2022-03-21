Meta изменила политику — в компании заявили о недопустимости призывов к насилию над россиянами

Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, изменила свою политику и теперь не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами России на своих площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании, которое было сделано на заседании Тверского суда Москвы, рассматривающего иск о признании Meta экстремистской организацией.

«Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России», — уточнила представитель компании, попросив отказать в удовлетворении иска.

По словам представителя Meta, пользователями её социальных сетей являются около 2 млрд человек по всему миру, и участие миллионов пользователей из России является важным фактором глобального общения и ведения бизнеса. «Сервисы Meta позволяют пользователям представлять свои товары и услуги на глобальном рынке, вести хозяйственную деятельность», — добавила она.

Генпрокуратура, ФСБ и Роскомнадзор настаивают в суде на запрете деятельности Meta в России. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, которая содержит призывы к насилию против российских граждан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу соцсетей Instagram и Facebook в РФ. Мессенджер WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести против компании, так как это средство общения, а не размещения информации