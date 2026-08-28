Владелец Zara запустил в Британии магазины с роботами и низкими ценами

Испанская группа Inditex, владелец Zara, вывела на рынок Великобритании свой более доступный бренд Lefties. Первый магазин открылся в Ливерпуле. Inditex намерена усилить конкуренцию с Primark, Shein и недорогими линейками крупных супермаркетов, пишет The Guardian.

Lefties позиционируется как более бюджетная альтернатива Zara. Бренд появился в 1999 году как магазин для продажи остатков Zara, однако около десяти лет назад перешел на собственную коллекцию мужской, женской и детской одежды, обуви и товаров для дома.

В Великобритании Lefties делает ставку не только на низкие цены, но и на автоматизацию магазинов. В ливерпульской точке установлены кассы самообслуживания, которые позволяют сканировать всю корзину за один раз, а также роботизированная система сортировки вешалок. После оплаты покупатели оставляют вешалки в специальном слоте, откуда они по конвейеру поступают к роботам и автоматически распределяются по коробкам.

Роботы используются и в примерочных: ненужные вещи можно отправить через специальный люк, после чего система сортирует их.

Lefties уже работает в 20 странах и насчитывает 225 магазинов. В прошлом году бренд начал расширение во Франции и Италии, а следующим рынком после Великобритании должна стать Германия. В России бренд появился в 2014 году, однако в 2000 году магазины сети закрылись. По мнению экспертов, ценовая политика компании не позволила окупить высокую аренду помещений в торговых центрах.