Владелец Zara намерен развивать бюджетный бренд Lefties

Inditex Group, владелец Zara вновь планирует вывести на европейский рынок бюджетный бренд Lefties. Ритейлер намерен открыть 200 магазинов в основных странах Западной Европы, сообщает RetailDetail.

Inditex Group имеет большие амбиции в отношении дальнейшего развития бюджетной сети Lefties. Бренд будет противостоять таким ценовым игрокам, как Primark или Zeeman.

Изначально Lefties был форматом аутлетов для коллекций Zara, но со временем превратился в самостоятельную розничную сеть. Lefties все еще работает в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Мексике.

В России бренд появился в 2014 году, однако в 2000 году магазины сети закрылись. По мнению экспертов, ценовая политика компании не позволила окупить высокую аренду помещений в торговых центрах.