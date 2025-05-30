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30.05.2025 в 06:10

Владелец Zara намерен развивать бюджетный бренд Lefties

Компания откроет 200 магазинов в разных странах

Inditex Group, владелец Zara вновь планирует вывести на европейский рынок бюджетный бренд Lefties. Ритейлер намерен открыть 200 магазинов в основных странах Западной Европы, сообщает RetailDetail.

Inditex Group имеет большие амбиции в отношении дальнейшего развития бюджетной сети Lefties. Бренд будет противостоять таким ценовым игрокам, как Primark или Zeeman.

Изначально Lefties был форматом аутлетов для коллекций Zara, но со временем превратился в самостоятельную розничную сеть. Lefties все еще работает в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Мексике.

В России бренд появился в 2014 году, однако в 2000 году магазины сети закрылись. По мнению экспертов, ценовая политика компании не позволила окупить высокую аренду помещений в торговых центрах.

Lefties
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