«Вкусвилл» запустил круглосуточные магазины без продавцов

«Вкусвилл» запустил в Москве и Московской области пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Компания открыла более 30 точек, куда посетители смогут попасть, отсканировав QR-код на двери, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Решение развивать новый формат представитель компании объясняет примером Южной Кореи: в дневное время продавцы обслуживают покупателей, принимают поставки, занимаются выкладкой, а ночью для функционирования торговой точки их присутствие не требуется.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что даже несмотря на современные технологии — камеры, вход в магазин с помощью удостоверения личности, минимизировать воровство без персонала очень трудно. Кроме того, часть потребителей может чувствовать себя некомфортно при передаче личной информации ритейлерам.

В России такой формат еще не был реализован. Представитель «Азбуки вкуса» сообщил изданию, что компания не планирует отказываться от услуг продавцов ночью: для сети важно, чтобы покупатели чувствовали себя комфортно в магазинах в любое время.

Ранее «ВкусВилл» внедрил в своих дарксторах технологии искусственного интеллекта для распознавания дефектов фруктов и овощей. Специальный чат-бот в Telegram заменяет консультацию технологов и позволяет предотвратить попадание некачественных продуктов на полку.