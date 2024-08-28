Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Кругом Digital
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Digital-агентство Реаспект

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2024 в 06:10

«Вкусвилл» запустил круглосуточные магазины без продавцов

В них можно зайти, отсканировав QR-код

«Вкусвилл» запустил в Москве и Московской области пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Компания открыла более 30 точек, куда посетители смогут попасть, отсканировав QR-код на двери, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Решение развивать новый формат представитель компании объясняет примером Южной Кореи: в дневное время продавцы обслуживают покупателей, принимают поставки, занимаются выкладкой, а ночью для функционирования торговой точки их присутствие не требуется.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что даже несмотря на современные технологии — камеры, вход в магазин с помощью удостоверения личности, минимизировать воровство без персонала очень трудно. Кроме того, часть потребителей может чувствовать себя некомфортно при передаче личной информации ритейлерам.

В России такой формат еще не был реализован. Представитель «Азбуки вкуса» сообщил изданию, что компания не планирует отказываться от услуг продавцов ночью: для сети важно, чтобы покупатели чувствовали себя комфортно в магазинах в любое время.

Ранее «ВкусВилл» внедрил в своих дарксторах технологии искусственного интеллекта для распознавания дефектов фруктов и овощей. Специальный чат-бот в Telegram заменяет консультацию технологов и позволяет предотвратить попадание некачественных продуктов на полку.

ВкусВилл
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.