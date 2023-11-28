«Лови и сортируй»: «ВкусВилл», Synergetic и «Другое дело» запустили экоигру

«ВкусВилл», Synergetic и проект «Другое Дело» научат пользователей сортировать мусор. На базе платформы VK Mini Apps бренды запустили «экоигру» со слоганом «Лови и сортируй», который полностью отражает суть игры. Перед тем, как начать играть, пользователю необходимо изучить правила сортировки отходов и разложить все фракции по нужным контейнерам.

Если набрать максимальное количество очков, можно попасть в топ-рейтинг, среди лидеров которого раз в месяц будут разыгрываться призы. Среди них: бонусы, которые можно потратить во «ВкусВилле», наборы от Synergetic, подписки на VK Музыку. А игрокам, которые станут гуру сортировки, дойдут до финала игры и займут первые три места, достанутся велосипед, камера GoPro и наушники AirPods соответственно. Сыграть в игру можно по ссылке.

Анна Медведева, менеджер экопроектов «ВкусВилл»: Такая игра нужна для того, чтобы люди узнали, что экология это — не «занудство» про «синий» и «серый» бак. «Экодемия» выводит тебя на новый уровень не только в кибер-пространстве, но и в реальной жизни, поскольку задания в этой игре будут нацелены и на офлайн формат тоже. Просвещение не с помощью однотипных статей, а с помощью красочных картинок, персонажей и крутых призов.

Любовь Вдовых, руководитель проектов устойчивого развития Synergetic: Synergetic реализует сразу несколько проектов, цель которых — экопросвещение, и мы всегда заинтересованы в новых форматах популяризации темы устойчивого образа жизни. «Экодемия» — отличный способ просто и увлекательно рассказать о сортировке вторсырья и через игру заинтересовать людей внедрить эту полезную экопривычку в свою жизнь.