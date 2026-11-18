«Вкусвилл» планирует развивать магазины ультрамалого формата. В октябре компания искала менеджера по развитию, в обязанности которого входит поиск новых локаций, в том числе в бизнес-центрах, спортивных и социальных объектах, парках и выставочных пространствах. Сейчас вакансия в архиве. Об этом сообщает Shopper’s.

Ранее ретейлер обращался к консультантам по недвижимости в поисках помещений площадью 15−20 кв. м в бизнес-центрах. Об этом рассказал гендиректор DNA Realty Антон Белых. Для сравнения: площадь магазинов «Вкусвилл мини» составляет 60−80 кв. м, стандартных точек — 130−250 кв. м.

Во «Вкусвилле» пока не готовы раскрывать подробности проекта. Представитель компании отметил, что тестирование новых форматов и гипотез — обычная практика для ретейлера.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, на небольших площадях могут продаваться готовая еда, кофе, напитки и снеки, а сам формат может предусматривать потребление на месте.

Развитие компактных точек происходит на фоне оптимизации розничной сети. В январе-июне 2026 года количество магазинов «Вкусвилла» сократилось на 5,5%, до 1901, подсчитали в Infoline. При этом более половины выручки компании приходится на онлайн-продажи.

В последние годы ретейлер экспериментировал с форматами кафе, пекарен, пиццерий и придорожных точек. В частности, в этом году компания перезапустила проект придорожных кафе под названием «Вкусвилл в пути», объединив в павильоне кафе для автомобилистов и минимаркет.