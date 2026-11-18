«М.Видео» запустит пилотный проект «М.Мебель» — формат шоурумов с готовыми интерьерными решениями на базе действующих розничных магазинов. Первые четыре площадки площадью до 200 кв. м откроются в ноябре в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Об этом Sostav сообщили в компании.

В шоурумах представят кухни и обеденные зоны, гостиные, мягкую мебель и мебель для геймеров. Ассортимент будет включать готовые и модульные решения, а также мебель по индивидуальным проектам. Экспозиции объединят мебель, бытовую технику, электронику и устройства умного дома.

Покупателям предложат услуги дизайнеров-планировщиков, которые помогут подобрать мебель с учетом параметров помещения и бюджета или разработать индивидуальный проект. Предусмотрена возможность комплексной покупки мебели и техники, а также специальные условия для таких заказов.

В формировании ассортимента участвуют более 10 поставщиков, в том числе локальные производители мебели. По данным компании, партнеры смогут использовать розничные площадки сети для представления своей продукции покупателям.

Сейчас «М.Видео» готовит помещения и собирает кухонные экспозиции. Открытие шоурумов и старт продаж запланированы на конец ноября.

Для проекта компания также подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «М.Мебель».