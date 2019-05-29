«ВкусВилл» планирует открытие сети кулинарий

Ритейлер продуктов «Вкусвилл» может организовать собственные кулинарии в Москве, для чего уже зарегистрировано ООО «Парим-варим». Данные об этом содержатся в ЕГРЮЛ, сообщает «Коммерсант».

Ранее под названием «Парим-варим» работала кулинария в Зеленограде. Основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко подтвердил, что «Парим-варим» создана для развития сети кулинарий. Заведения будут открываться от дельно от продуктовых магазинов.

Сколько будет потрачено на создание кулинарий владельцы бизнеса предпочтли не раскрывать. По мнению экспертов, затраты на одно заведения с нуля у «Вкусвилла» могут занять 15 млн рублей, а запуск сети — не менее 3 млрд рублей.

«Парим-варим» не единственный проект «ВкусВилла». Компания рассматривает возможность включения в магазины зоны кафе, которые могут начать приносить до 10% выручки. Пока объект тестируется в одном заведении Москвы.

Напомним, ранее ритейлер «ВкусВилл» подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «ВкусВин». Пока под этим названием работает винный бутик на Рублевке.