«ВкусВилл» увеличил оборот на 31% за первые девять месяцев года

Оборот сети «ВкусВилл» в период с января по сентябрь вырос на 31% по сравнению с прошлым годом и составил 168 млрд руб., в третьем квартале рост составил 26% — оборот ритейлера достиг 54,4 млрд руб., пишет ТАСС.

В третьем квартале оборот от онлайн-продаж увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,8 млрд руб. — средний чек в сегменте составил 1 239 руб.

За первые девять месяцев этого года оборот интернет-магазина увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 63 млрд руб. Доля продаж интернет-магазина «ВкусВилл» на сегодняшний день составляет 35%, передаёт агентство. По состоянию на ноябрь сеть включает в себя более 1,3 тыс. магазинов в 65 городах России.

В феврале этого года «ВкусВилл» сократил ассортимент товаров сторонних брендов, которые продаются в разделе «Супермаркет». Среди них были те, которые не подходят под концепт магазина товаров для здорового питания — сладкие газированные напитки, чипсы и другие.