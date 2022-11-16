Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

First Data
Ахмад Боков
#FollowMeTo Ad

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.11.2022 в 16:20

«ВкусВилл» увеличил оборот на 31% за первые девять месяцев года

Средний чек онлайн-магазина сети составил 1 239 руб.

Оборот сети «ВкусВилл» в период с января по сентябрь вырос на 31% по сравнению с прошлым годом и составил 168 млрд руб., в третьем квартале рост составил 26% — оборот ритейлера достиг 54,4 млрд руб., пишет ТАСС.

В третьем квартале оборот от онлайн-продаж увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,8 млрд руб. — средний чек в сегменте составил 1 239 руб.

За первые девять месяцев этого года оборот интернет-магазина увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 63 млрд руб. Доля продаж интернет-магазина «ВкусВилл» на сегодняшний день составляет 35%, передаёт агентство. По состоянию на ноябрь сеть включает в себя более 1,3 тыс. магазинов в 65 городах России.

В феврале этого года «ВкусВилл» сократил ассортимент товаров сторонних брендов, которые продаются в разделе «Супермаркет». Среди них были те, которые не подходят под концепт магазина товаров для здорового питания — сладкие газированные напитки, чипсы и другие.

Мария Полищук
ВкусВилл
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.