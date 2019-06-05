«ВкусВилл» начал продавать продукты через Wildberries

Торговая сеть здорового питания «ВкусВилл» заключила партнёрство по доставке продуктов в регионы с тремя компаниями, среди которых онлайн-ритейлер Wildberries, сообщила пресс-служба сети.

Компания планирует активно развивать интернет-продажи своей продукции. Сейчас уже можно заказать продукты бренда с длительными сроками хранения в регионы, где пока нет магазинов сети.

«И неважно, что Wildberries в основном продаёт одежду. У них отлично отлаженная логистика, которая подходит и для доставки продуктов, поэтому и решили с ними поработать», — рассказали в компании.

Помимо этого, продукты «ВкусВилла» теперь представлены в интернет-гипермаркете «Комус», их также можно заказать с доставкой в «Несу еду».

«ВкусВилл» — российский ритейлер продуктов здорового питания. На конец 2018 года компания насчитывала 710 торговых точек. Ранее сеть уже начала сотрудничать с лидером продовольственной онлайн-розницы «Утконосом» и интернет-магазином сети «Перекресток», а также с крупными службами доставки — iGooods, Golama, Instamart и др.