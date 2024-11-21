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21.11.2024 в 14:51

«ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ

Каждый рецепт снабжён QR-кодом, при сканировании которого пользователь попадает на страницу с собранной корзиной продуктов

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Сеть магазинов «ВкусВилл» презентовала кулинарную книгу «Точно готовим! 50 топовых рецептов ВкусВилл», автором которой стала бренд-шеф компании Елена Ландэ. Книга выпущена в сотрудничестве с издательством «АСТ нонфикшн». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.

Рубрика рецептов — самый популярный раздел во «ВкусВилл Медиа». В нём собрано свыше 1,5 тыс. рецептов. Наиболее востребованные из них, разработанные Еленой Ландэ, вошли в новую книгу.

Елена — обладатель золотой звезды и гран-диплома французской школы Le Cordon Blue, бренд-шеф «ВкусВилл». Она участвует в разработке рецептов, съёмке роликов, проведении мастер-классов и встречах с покупателями.

В книге собраны пошаговые инструкции с иллюстрациями по приготовлению супов, вторых блюд, салатов, закусок, десертов и напитков. Рецепты подойдут как для новичков на кухне, так и для опытных кулинаров.

Каждый рецепт сопровождается QR-кодом, при сканировании которого читатель окажется на странице с собранной корзиной продуктов для блюда с бесплатной доставкой.

«ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ «ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ

Ангелина Швырёва, руководитель редакционной группы «АиД» издательства АСТ:

Кулинарные книги занимают лидирующие позиции в предпраздничный период — это не только практичный подарок, но и всегда безупречно красивое издание. Мы верим, что книга Елены Ландэ станет лонгселлером. Первый тираж разошёлся за два месяца — это уверенный старт и очень хороший показатель. «ВкусВилл» — компания, занявшая место в сердцах тех, кто придерживается правильного питания. Приправляем всё это невероятно харизматичным бренд-шефом и автором книги Еленой Ландэ и вот — идеальный микс для кулинарной книги готов!

ВкусВилл книга
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