«ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ

Сеть магазинов «ВкусВилл» презентовала кулинарную книгу «Точно готовим! 50 топовых рецептов ВкусВилл», автором которой стала бренд-шеф компании Елена Ландэ. Книга выпущена в сотрудничестве с издательством «АСТ нонфикшн». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.

Рубрика рецептов — самый популярный раздел во «ВкусВилл Медиа». В нём собрано свыше 1,5 тыс. рецептов. Наиболее востребованные из них, разработанные Еленой Ландэ, вошли в новую книгу.

Елена — обладатель золотой звезды и гран-диплома французской школы Le Cordon Blue, бренд-шеф «ВкусВилл». Она участвует в разработке рецептов, съёмке роликов, проведении мастер-классов и встречах с покупателями.

В книге собраны пошаговые инструкции с иллюстрациями по приготовлению супов, вторых блюд, салатов, закусок, десертов и напитков. Рецепты подойдут как для новичков на кухне, так и для опытных кулинаров.

Каждый рецепт сопровождается QR-кодом, при сканировании которого читатель окажется на странице с собранной корзиной продуктов для блюда с бесплатной доставкой.