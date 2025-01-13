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13.01.2025 в 18:55

«ВкусВилл» приостановил продажи десерта после жалобы покупателя на кусок стекла

Компания выясняет все обстоятельства

Сеть магазинов «ВкусВилл» приостановила продажи кейс-тортов «ДэнБош» после того, как покупательница из Москвы обнаружила в десерте стекло. Об этом пишет РБК.

Во «ВкусВилле» сообщили, что курьер забрал у клиентки упаковку с посторонними предметами. В контейнере оказалось не стекло, а куски пластика. В компании заявили, что поставщик проходил аудит «ВкусВилла» и на момент проверки никаких рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком, выявлено не было.

«ДэнБош» — новый продукт «ВкусВилла» стоимостью около 400 руб. Сейчас ретейлер проверяет всю цепочку хранения и транспортировки упаковки. До выяснения всех обстоятельств продажи кейс-тортов приостановлены. По результатам проверки, если будет необходимость, компания примет дополнительные меры контроля.

В октябре 2024 года «ВкусВилл» приостановил продажи пирожных «Картошка» после жалоб на антисанитарию на фабрике.

ВкусВилл
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