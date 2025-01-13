«ВкусВилл» приостановил продажи десерта после жалобы покупателя на кусок стекла

Сеть магазинов «ВкусВилл» приостановила продажи кейс-тортов «ДэнБош» после того, как покупательница из Москвы обнаружила в десерте стекло. Об этом пишет РБК.

Во «ВкусВилле» сообщили, что курьер забрал у клиентки упаковку с посторонними предметами. В контейнере оказалось не стекло, а куски пластика. В компании заявили, что поставщик проходил аудит «ВкусВилла» и на момент проверки никаких рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком, выявлено не было.

«ДэнБош» — новый продукт «ВкусВилла» стоимостью около 400 руб. Сейчас ретейлер проверяет всю цепочку хранения и транспортировки упаковки. До выяснения всех обстоятельств продажи кейс-тортов приостановлены. По результатам проверки, если будет необходимость, компания примет дополнительные меры контроля.

В октябре 2024 года «ВкусВилл» приостановил продажи пирожных «Картошка» после жалоб на антисанитарию на фабрике.