Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
PRonline
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2022 в 17:20

«Вкусно – и точка» регистрирует новые логотипы «с ножками» для доставки

Компания планирует запустить её до конца года

2

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» регистрирует несколько вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года. Новые эмблемы с фирменными символами бренда в виде двух оранжевых палочек и красной точки дополнены «ножками» и словом «доставка» в нижней части. Изображения представлены в двух цветах — зелёном и оранжевом. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

«"Вкусно — и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа. Как и прежде, компания планирует запустить доставку до конца года», — указали в компании.

Фото: «Вкусно – и точка» Фото: «Вкусно – и точка»

В конце сентября гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщал, что сеть запустит доставку до конца года. По его словам, переговоры ведутся в том числе с «Яндексом» и Delivery Club. Позже фудтех-сервисы подтвердили эту информацию.

Ранее «Вкусно — и точка» вошла в топ-10 рекламодателей на ТВ и в диджитал за третий квартал 2022 года. Компания-владелец бренда заняла пятую строчку рейтинга с суммарными расходами 1,1 млрд руб. в сегментах ТВ и интернета. В июне владелец бизнеса Александр Говор заявлял, что планирует вложить в развитие бизнеса 6,5−7 млрд руб. до конца года.

Вкусно – и точка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.