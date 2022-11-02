«Вкусно – и точка» регистрирует новые логотипы «с ножками» для доставки

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» регистрирует несколько вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года. Новые эмблемы с фирменными символами бренда в виде двух оранжевых палочек и красной точки дополнены «ножками» и словом «доставка» в нижней части. Изображения представлены в двух цветах — зелёном и оранжевом. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

«"Вкусно — и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа. Как и прежде, компания планирует запустить доставку до конца года», — указали в компании.

В конце сентября гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщал, что сеть запустит доставку до конца года. По его словам, переговоры ведутся в том числе с «Яндексом» и Delivery Club. Позже фудтех-сервисы подтвердили эту информацию.

Ранее «Вкусно — и точка» вошла в топ-10 рекламодателей на ТВ и в диджитал за третий квартал 2022 года. Компания-владелец бренда заняла пятую строчку рейтинга с суммарными расходами 1,1 млрд руб. в сегментах ТВ и интернета. В июне владелец бизнеса Александр Говор заявлял, что планирует вложить в развитие бизнеса 6,5−7 млрд руб. до конца года.