«Вкусно — и точка» показала сотрудников сети в кампании о командной поддержке

«Вкусно — и точка» запустила имиджевую кампанию, посвященную бренду работодателя. Главными героями ролика стали реальные сотрудники сети, а основой музыкального сопровождения — современная адаптация песни «О хорошем настроении».
В ролике улыбка становится своеобразной цепочкой: хорошее настроение передается от одного человека к другому и в итоге влияет на атмосферу вокруг. Через эту историю команда «Вкусно — и точка» рассказывает о поддержке внутри коллектива и ее влиянии на взаимодействие с гостями.
Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка»:
В основе культуры нашей компании всегда были люди. Важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал поддержку команды, а каждый гость — искреннее внимание и заботу. Именно так все и происходит: в ресторанах «Вкусно — и точка» создается атмосфера сотрудничества и взаимопомощи.
По ее словам, участие реальных сотрудников в ролике было принципиальным решением: они ежедневно формируют ту атмосферу, которую бренд хотел показать в кампании.
Креативная команда ГК «Родная Речь»:
Есть такое понятие — заразительная улыбка. Для нас она стала основой кампании: мы показали, как улыбка передается от человека к человеку, когда сотрудникам действительно хорошо вместе. И это настроение неизбежно чувствуют и гости.
Состав творческой группы
«Вкусно — и точка» (клиент):
Старший вице-президент по маркетингу: Дарья Назаркина
Вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению: Татьяна Ясиновская
Директор по маркетингу: Юлия Нескреба
Директор по развитию бренда работодателя: Людмила Кудряшова
Менеджер по маркетингу: Диана Бозиева
Руководитель направления по развитию бренда работодателя: Ирина Миронова
«Родная речь» (агентство)
Подразделение LION
Re:Studio (продакшен)
Режиссёр: Полад-заде Таир Аскерович