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18+
26.08.2026 в 10:30

«Вкусно — и точка» показала сотрудников сети в кампании о командной поддержке

«Родная Речь» адаптировала советскую песню «О хорошем настроении» для ролика о корпоративной культуре бренда

«Вкусно — и точка» запустила имиджевую кампанию, посвященную бренду работодателя. Главными героями ролика стали реальные сотрудники сети, а основой музыкального сопровождения — современная адаптация песни «О хорошем настроении».

В ролике улыбка становится своеобразной цепочкой: хорошее настроение передается от одного человека к другому и в итоге влияет на атмосферу вокруг. Через эту историю команда «Вкусно — и точка» рассказывает о поддержке внутри коллектива и ее влиянии на взаимодействие с гостями.

Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка»:

В основе культуры нашей компании всегда были люди. Важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал поддержку команды, а каждый гость — искреннее внимание и заботу. Именно так все и происходит: в ресторанах «Вкусно — и точка» создается атмосфера сотрудничества и взаимопомощи.

По ее словам, участие реальных сотрудников в ролике было принципиальным решением: они ежедневно формируют ту атмосферу, которую бренд хотел показать в кампании.

Креативная команда ГК «Родная Речь»:

Есть такое понятие — заразительная улыбка. Для нас она стала основой кампании: мы показали, как улыбка передается от человека к человеку, когда сотрудникам действительно хорошо вместе. И это настроение неизбежно чувствуют и гости.

Состав творческой группы

«Вкусно — и точка» (клиент):
Старший вице-президент по маркетингу: Дарья Назаркина
Вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению: Татьяна Ясиновская
Директор по маркетингу: Юлия Нескреба
Директор по развитию бренда работодателя: Людмила Кудряшова
Менеджер по маркетингу: Диана Бозиева
Руководитель направления по развитию бренда работодателя: Ирина Миронова

«Родная речь» (агентство)
Подразделение LION

Re:Studio (продакшен)

Режиссёр: Полад-заде Таир Аскерович

Вкусно – и точка RoRe Group ( ГК «Родная Речь»)
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