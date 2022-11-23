«ВКонтакте» сняла ограничение на количество рекламы в сообществах

«ВКонтакте» представила новые правила сообществ. Изменения коснулись рекламных публикаций: соцсеть сняла ограничения на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую автор выпускает самостоятельно. При этом алгоритмы будут следить за числом таких постов в ленте и комфортом пользователей, сообщили Sostav в пресс-службе VK.

Также смягчились ограничения на смену тематики. В будущем в сообществах появится блок, в котором будут указаны дата создания паблика и история смены названий. Кроме того, соцсеть упростила правила проведения конкурсов и акций.

«ВКонтакте» также проведёт дополнительные эксперименты для увеличения эффективности прямой и нативной рекламы. «Чем более органично и интересно сделана публикация, тем больше внимания она сможет получить. По результатам первых тестов, охват качественных рекламных публикаций вырос на 32%. В подобных объявлениях можно указывать рекламодателя и прикреплять ссылки», — отмечается в сообщении компании.