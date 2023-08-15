Число предпринимателей, ведущих бизнес «ВКонтакте», выросло на 25% в июле

В июле 2023 года число предпринимателей, которые ведут бизнес «ВКонтакте», выросло на 25% год к году, сообщили Sostav в пресс-службе VK. Предприниматели разместили на 36% больше постов в ленте. При этом пользователи на 22% чаще взаимодействуют с бизнес-сообществами: переходят на карточки товаров и услуг, создают заказы, пишут сообщения и звонят за уточнением деталей.

Как отметили в компании, самые быстрорастущие регионы по количеству предпринимателей «ВКонтакте»: Москва, Cочи и Екатеринбург — число бизнес-сообществ в них увеличилось на 29%, 28% и 23% соответственно. В топ-3 по приросту бизнеса с фокусом на образовании, заботе о животных и тематические сообщества — их число выросло на 50%, 39% и 38% соответственно.

Лидером по росту постов в ленте стали бизнес-сообщества из Сочи. В июле 2023 года они разместили почти в шесть раз больше постов, чем год назад. В Москве число постов в ленте от бизнеса выросло на 70%, а в Рязани — на 57%.

Согласно данным VK, быстрее всего наращивают аудиторию бизнес-сообщества из Сочи — за год количество подписчиков пабликов в регионе выросло на 33%, на втором месте Ростов-на-Дону с ростом на 31%, на третьем Волгоград — 26%.

Самый высокий рост количества контактов аудитории с бизнесом в Челябинске — показатель увеличился за год на 55%. На втором месте Ростов-на-Дону — пользователи в регионе взаимодействуют с бизнесом «ВКонтакте» на 44% активнее, чем год назад. На третьем месте Казань, где этот показатель увеличился на 42%.

В первом полугодии выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 51% год к году до 35,1 млрд руб. Драйверами развития рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли на 39% год к году, а также доходы от сегмента среднего и малого бизнеса с ростом на 52% год к году.

Общая выручка компании в первом полугодии выросла на 36% по сравнению с первым полугодием 2022 года до 57,3 млрд руб., в основном благодаря росту доходов от рекламы.