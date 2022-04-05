«ВКонтакте» персонализирует обложки видеороликов

Соцсеть «ВКонтакте» поможет авторам видеоконтента увеличить охваты и просмотры с помощью персонализированных обложек — машинные алгоритмы выберут, какой из вариантов автоматически созданной заставки больше заинтересует конкретного пользователя и подтолкнёт его посмотреть ролик. Об этом Sostav сообщила пресс-служба платформы.

При загрузке ролика автор сможет выбрать собственную обложку или довериться алгоритмам — они проверят, какие стоп-кадры из видео окажутся наиболее кликабельными для разных сегментов аудитории в зависимости от пола, возраста, местоположения и других факторов. Пользователи увидят те заставки ролика, которые окажутся для них наиболее интересными на основании опыта нейросети.

Умные обложки будут доступны для всех загружаемых на платформу видео любой длительности и качества вплоть до 4К, которые наберут более тысячи просмотров. Персонализированные обложки пользователи увидят на всех устройствах и платформах, в том числе в приложении на Smart TV.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте» и VK Видео: Платформа VK Видео содержит миллиарды единиц контента, ежедневно пользователи загружают несколько миллионов новых роликов. Одна из наших главных задач — максимально точно связать авторов с целевой аудиторией, а зрителей с релевантным контентом. Для этого мы внедряем различные технологии машинного обучения и нейросети: для поиска и рекомендаций на видеовитрине и в ленте «Видео». С помощью нейросетей анализируем кадры и речь в роликах и ранжируем результаты с учётом интересов каждого пользователя. Теперь мы сделали эти разделы ещё более персонализированными — внедрили умные обложки, которые по-разному таргетируют видео на разные категории зрителей.

В планах у разработчиков функции — добавить возможность поддержки и загрузку авторами нескольких вариантов собственных обложек, которые алгоритмы смогут таргетировать на разные категории пользователей в зависимости от кликабельности.

Ранее «ВКонтакте» добавила тематическую лента «Видео» с персонализированной подборкой контента на основе интересов каждого пользователя и его активности на платформе.