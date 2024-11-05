VK встроит свои сервисы в мультимедийные системы для авто

VK выходит на рынок сервисов, предустанавливаемых в мультимедийные системы для автомобилей. Первыми сервисами, которые появятся в продаваемых в России автомобилях, станут «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Mecceнджер». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, холдинг уже ведет переговоры с десятью крупными автопроизводителями, представленными в России. «VK рассчитывает, что ее сервисы к концу следующего года будут предустановлены в каждом десятом китайском авто, продающемся через официальных дилеров», — заверил он.

Компания уже тестировала работу своих автомобильных сервисов в автомобилях Exeed (принадлежит Chery). Речь шла именно о том, чтобы предлагать автопроизводителям отдельные сервисы VK. «В среднесрочной перспективе мы не рассматриваем создание собственной мультимедийной платформы», — прокомментировали в компании.

Интеграция видеосерисов важна автопроизводителям, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. При этом они будут выбрирать партнера, который сможет выпускать обновления и обеспечивать паритет функций между своими сервисами в авто и на других устройствах, указал он.

«Яндекс» представил платформу «Яндекс Авто» ещё в 2017 году. Позднее он стал предлагать производителям еще и возможность установки отдельных ее компонентов. Однако, по словам экспертов, при наличии навигации и картографии, легче договориться с производителями.