Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2024 в 05:40

VK встроит свои сервисы в мультимедийные системы для авто

Холдинг рассчитывает оборудовать каждый десятый автомобиль

VK выходит на рынок сервисов, предустанавливаемых в мультимедийные системы для автомобилей. Первыми сервисами, которые появятся в продаваемых в России автомобилях, станут «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Mecceнджер». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, холдинг уже ведет переговоры с десятью крупными автопроизводителями, представленными в России. «VK рассчитывает, что ее сервисы к концу следующего года будут предустановлены в каждом десятом китайском авто, продающемся через официальных дилеров», — заверил он.

Компания уже тестировала работу своих автомобильных сервисов в автомобилях Exeed (принадлежит Chery). Речь шла именно о том, чтобы предлагать автопроизводителям отдельные сервисы VK. «В среднесрочной перспективе мы не рассматриваем создание собственной мультимедийной платформы», — прокомментировали в компании.

Интеграция видеосерисов важна автопроизводителям, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. При этом они будут выбрирать партнера, который сможет выпускать обновления и обеспечивать паритет функций между своими сервисами в авто и на других устройствах, указал он.

«Яндекс» представил платформу «Яндекс Авто» ещё в 2017 году. Позднее он стал предлагать производителям еще и возможность установки отдельных ее компонентов. Однако, по словам экспертов, при наличии навигации и картографии, легче договориться с производителями.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.