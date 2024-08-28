«VK Видео» приблизился по популярности к YouTube

Большинство россиян (97%), пользующихся видеосервисами, знают о существовании YouTube, 86% — о «VK Видео». Показатель для Rutube равен 75%, для «Дзена» — 68%, для «Видео ОК» — 32%. Об этом говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

Ежедневно YouTube смотрят 90% опрошенных, «VK Видео» — 51%. Rutube регулярно просматривают 33% респондентов, «Дзен» — 30%, «Видео ОК» — 9%.

По мнению россиян, лучший интерфейс, система рекомендаций, интерактив с аудиторией у YouTube. По лучшему интерактиву показатели видеохостинга и «VK Видео» почти одинаковые (27 и 26% соответственно).

Также респонденты оценили по 5-балльной шкале удовлетворённость используемыми видеосервисами. YouTube набрал 4,42 балла, «VK Видео» — 4,18. У «Видео ОК» 4,17 балла, у Rutube и «Дзен» — по 3,95.

Около половины опрошенных (45%) готовы порекомендовать YouTube родственникам, друзьям и коллегам, каждый третий — «VK Видео». Для «Видео ОК» показатель составил 20%, для Rutube — 18%. для «Дзена» — 4%.

В целом ролики на видеоплатформах несколько раз в неделю смотрят 96% россиян. У половины опрошенных уходит на просмотр 1−2 часа ежедневно. Средний показатель составляет 2,5 часа в день.

Чаще всего ролики включают на смартфонах (об этом заявили 86% участников опроса), персональных компьютерах или ноутбуках (около 45%). Менее популярны для просмотра видео «умные» телевизоры (38%).

По тематике роликов больше всего зрителям интересны кино и сериалы (67%), юмор (60%), любопытные факты (53%), путешествия (52%) и музыка (49%).

Ранее сообщалось, что с конца июля среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват упал со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа.