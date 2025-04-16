VK создает аналог WeChat для физлиц и бизнеса

VK разрабатывает аналог китайского WeChat — единую цифровую платформу Max для граждан и бизнеса. Она даст компаниям и государству возможность быстро запускать приложения и сервисы, востребованные пользователями, а физлицам — получать услуги в удобном формате. Об этом на конференции Data fusion рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко, его слова цитирует ТАСС.

Max объединит мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. В дальнейшем на платформе появятся государственные и другие сервисы, которые пригодятся для решения повседневных задач.

В марте внутри чата была запущена система быстрых платежей. Бета-версия Max появится на iOS и Android этой весной. Пользователям будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Интеграции Max с платформами «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK мессенджер» и VK Teams не планируется.