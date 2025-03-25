VK создает аналог WeChat

VK разрабатывает цифровую платформу Max, которая объединит мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. В дальнейшем в Max появятся государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель VK подтвердил изданию, что в бета-версии Max будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи.

Max не будет интегрирован с платформами «ВКонтакте» и «Одноклассники», «VK мессенджер» и VK Teams, уточнил представитель VK.

Источник «Ведомостей», знакомый с планами холдинга, сообщил, что бета-версия Max появится на iOS и Android уже весной этого года. На начальном этапе компания будет тестировать функциональность платформы и работать над обратной связью от пользователей.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции в Max до 1 млрд руб. Точный размер будет зависеть от того, сколько своих готовых наработок компания использовала в продукте.

По словам экспертов, технически новая платформа похожа на китайский WeChat, но с потенциальной интеграцией госсервисов. Ее главными конкурентами станут Telegram, экосистемы «Сбера» и позже — «Госуслуги».

Ранее стало известно, что «Т-Банк» создал собственную рекламную платформу, которая объединит все его медиа-каналы. Бизнесу будут доступны более 20 механик продвижения и рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщение на пользователей не только по социально-демографическим параметрам, но и по объему трат в различных категориях.