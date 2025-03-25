Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.03.2025 в 06:50

VK создает аналог WeChat

Max объединит мессенджер, мини-приложения и государственные сервисы

VK разрабатывает цифровую платформу Max, которая объединит мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. В дальнейшем в Max появятся государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель VK подтвердил изданию, что в бета-версии Max будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи.

Max не будет интегрирован с платформами «ВКонтакте» и «Одноклассники», «VK мессенджер» и VK Teams, уточнил представитель VK.

Источник «Ведомостей», знакомый с планами холдинга, сообщил, что бета-версия Max появится на iOS и Android уже весной этого года. На начальном этапе компания будет тестировать функциональность платформы и работать над обратной связью от пользователей.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции в Max до 1 млрд руб. Точный размер будет зависеть от того, сколько своих готовых наработок компания использовала в продукте.

По словам экспертов, технически новая платформа похожа на китайский WeChat, но с потенциальной интеграцией госсервисов. Ее главными конкурентами станут Telegram, экосистемы «Сбера» и позже — «Госуслуги».

Ранее стало известно, что «Т-Банк» создал собственную рекламную платформу, которая объединит все его медиа-каналы. Бизнесу будут доступны более 20 механик продвижения и рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщение на пользователей не только по социально-демографическим параметрам, но и по объему трат в различных категориях.

wechat VK
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.