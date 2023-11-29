VK планирует купить «Кассир.ру» и Intickets

VK купит облачный сервис для контроля и управления продажей билетов Intickets и агрегатор «Кассир.ру». Первая платформа позволит холдингу подключиться к управлению госпрограммой «Пушкинская карта», а «Кассир.ру» — развивать промоутерскую деятельность, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В настоящее время VK ведет переговоры о покупке Intickets.ru и доли в «Кассир.ру». По словам одного из собеседников, Intickets.ru на 100% перейдет VK, сделка должна быть закрыта до конца года. С «Кассир.ру» «ещё идут переговоры».

По оценкам экспертов, Intickets может быть оценен в 1 млрд руб., а «Кассир.ру» вместе с Radario, Parter.ru и PMI — в 6 млрд руб. Источник, близкий к VK, подтвердил, что холдинг рассматривает возможность «инвестиций или покупки имеющихся на рынке активов». Другой собеседник знает, что VK планирует развивать и промоутерскую деятельность: возможно появление агентства для организации концертов и туров.

О том, что VK выйдет на рынок билетных агрегаторов сообщалось в июле этого года. Тогда стало известно, что холдинг работает над созданием инфраструктуры и необходимых технологических сервисов. с 2022 года компания вела переговоры с «Кассир.ру» о покупке билетной платформы Radario, которая ранее разрабатывала мини-приложение Tickets на базе VK Mini Apps для покупки билетов на музыкальные концерты внутри соцсети.

Также ещё летом Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым оператором госпрограммы «Пушкинская карта». Покупка Intickets.ru позволит VK быстро подключиться к ней, так как платформа уже используется в большом числе театров и музеев по всей стране, считает собеседник на рынке агрегаторов билетов.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что билетный рынок идет к укрупнению и альянсам. В числе основных конкурентов VK могут быть сервисы «Яндекс Афиша» и «МТС Live». На этот рынок планировал выйти и «Альфа-банк» — он хотел купить блокирующий пакет акций в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру».