Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICU
19agency84
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.11.2023 в 05:40

VK планирует купить «Кассир.ру» и Intickets

Сделки позволят холдингу выйти на новые рынки

VK купит облачный сервис для контроля и управления продажей билетов Intickets и агрегатор «Кассир.ру». Первая платформа позволит холдингу подключиться к управлению госпрограммой «Пушкинская карта», а «Кассир.ру» — развивать промоутерскую деятельность, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В настоящее время VK ведет переговоры о покупке Intickets.ru и доли в «Кассир.ру». По словам одного из собеседников, Intickets.ru на 100% перейдет VK, сделка должна быть закрыта до конца года. С «Кассир.ру» «ещё идут переговоры».

По оценкам экспертов, Intickets может быть оценен в 1 млрд руб., а «Кассир.ру» вместе с Radario, Parter.ru и PMI — в 6 млрд руб. Источник, близкий к VK, подтвердил, что холдинг рассматривает возможность «инвестиций или покупки имеющихся на рынке активов». Другой собеседник знает, что VK планирует развивать и промоутерскую деятельность: возможно появление агентства для организации концертов и туров.

О том, что VK выйдет на рынок билетных агрегаторов сообщалось в июле этого года. Тогда стало известно, что холдинг работает над созданием инфраструктуры и необходимых технологических сервисов. с 2022 года компания вела переговоры с «Кассир.ру» о покупке билетной платформы Radario, которая ранее разрабатывала мини-приложение Tickets на базе VK Mini Apps для покупки билетов на музыкальные концерты внутри соцсети.

Также ещё летом Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым оператором госпрограммы «Пушкинская карта». Покупка Intickets.ru позволит VK быстро подключиться к ней, так как платформа уже используется в большом числе театров и музеев по всей стране, считает собеседник на рынке агрегаторов билетов.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что билетный рынок идет к укрупнению и альянсам. В числе основных конкурентов VK могут быть сервисы «Яндекс Афиша» и «МТС Live». На этот рынок планировал выйти и «Альфа-банк» — он хотел купить блокирующий пакет акций в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру».

VK Кассир.ру Intickets
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.