Платежная система «Мир» (АО «НСПК») вместе с агентством Arena (группа АДВ ) запускает продолжение рекламной кампании Mir Supreme. В новом ролике знакомый персонаж вновь появится в преддверии зимних праздников и расскажет о возможностях премиальной карты. О том, как создавали продолжение кампании и сочетали кукольную эстетику с современными технологиями, команда рассказала Sostav.

В первой кампании персонаж — медвежонок — запомнился аудитории и помог рассказать о карте через эмоциональную историю, а не только демонстрацию продуктовых возможностей. Поэтому при разработке следующей кампании команда решила не отказываться от найденного образа, а развить его.

Задачи

Команде Arena предстояло показать, как Mir Supreme помогает сделать праздничный сезон комфортнее и выгоднее.

Важно было найти креативное решение, которое позволило бы увлекательно рассказать о функциональных возможнотях через понятную аудитории историю и сохранить преемственность с предыдущей кампанией.

Креативная идея: знакомый герой, новая история

В этой серии команда погрузила зрителя в мир приключенческой комедии, словно Джеки Чан сыграл Джеймса Бонда, где есть гротескные персонажи, ловкие трюки, дамы в вечерних платьях и джазовый оркестр с контрабасом.

Новая история о том, как медвежонок с картой Mir Supreme, героически преодолевая огонь, краба и строгого официанта, оказывается в нужном месте в нужное время и спасает ситуацию.

Чтобы за 30 секунд успеть рассказать большую историю, команда Arena использовала классический киноприем — параллельный монтаж. Два действия происходят одновременно, а в кульминационный момент, когда появляется крупный план карты Mir Supreme, две сюжетные линии схлопываются в одну.

Продуктовая линия про кешбэк введена деликатно и уместно, в самом конце истории, когда приключения уже закончились.

Реализация: кукольная эстетика и современные технологии

Команда стремилась снимать все сцены с медвежонком вживую, в духе старого доброго кукольного театра. Для этого игрушку превратили в полноценную тростевую куклу, которой на площадке одновременно управляли четыре человека.

Но синхронизировать движения медвежонка, актеров и камеры оказалось непростой задачей. Поэтому в некоторых сценах на помощь пришел генеративный ИИ.

Во внешности медвежонка было важно сохранить его игрушечный облик, кукольную пластику и живую мимику, а затем органично вписать героя в съемочные кадры.

Для этого команда создала своеобразное актерское портфолио персонажа: сгенерировала десятки вариантов эмоций и движений, отобрала лучшие и собрала библиотеку референсов. Нейросети часто пытались превратить медвежонка в обычного плюшевого мишку, поэтому нужного визуального характера добивались через множество итераций и точную работу с запросами.

В сложных сценах генерацию дополнили 3D-анимацией. Аниматоры заранее прорабатывали хореографию героя, чтобы точнее управлять им при создании видео. Для интеграции в съемку использовали нейросети с классическим 3D-трекингом и композитингом.

Для генерации видео команда работала с Seedance и Kling, для статичных изображений — с Ideogram, для подготовки сложных масок использовали кастомные решения. С помощью ИИ также обновили оформление входа в ресторан и добавили движения людей за его окнами. Процесс потребовал множества итераций, десятков дублей, а каждый кадр проходил дополнительную композитную обработку.

Лидия Каширина, директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК»: Первая кампания Mir Supreme помогла выделиться в плотном клаттере банковских продуктов. Безусловно, свою роль сыграла эмоциональная подача, крафтовое исполнение и, конечно, медвежонок. Он стал узнаваемым героем, которого искренне полюбил зритель, а вместе с ним в поле внимания попал сам продукт и его преимущества. Поэтому мы решили продолжить историю медвежонка и снова рассказать о продукте через его приключения.

Александр Неруш, креативный директор Arena (группа АДВ): После первой серии мы поняли, что медведю явно тесно в рамках обычной игрушки, поэтому решили дать ему больше свободы: увеличили в размерах, добавили подвижности и превратили в полноценную тростевую куклу. На этот раз хотелось сделать его приключение еще масштабнее и зрелищнее: добавить больше трюков, динамики и неожиданных поворотов. Наша идея вытекла в настоящее маленькое приключенческое кино, но органично вписывая в сюжет возможности Mir Supreme. И, конечно, снова смешали старую добрую кукольную магию с новыми технологиями. Где-то за медведя работали четыре человека, а где-то — генеративный ИИ. А главное, что в кадре они все прекрасно ладят.

Состав творческой группы

Spot (видеопродакшн)

Руководитель продакшена: Самат Юзеев

Исполнительный продюсер: Валентина Загребайлова

Линейный продюсер: Инна Давыдова

Ассистент продюсера: Александра Савольская

Постпродакшн-продюсер: Валерия Царегородцева

Режиссер-постановщик: Тигран Бежанов

Второй режиссер: Наталья Молчанова

Оператор-постановщик: Иван Лебедев

Художник-постановщик: Сергей Роднов

Художник по костюмам: Валентина Казак

Композитор: Тим Аминов

Режиссер монтажа: Николай Ряховский

Цветокоррекция: Иван Дорогавцев

«Врубель» (студия)

Креативный директор: Алексей Димков

Генеральный продюсер: Сергей Томилов

Продюсер проекта: Дарья Сафронова

Руководитель производства компьютерной графики: Олег Цой

Трафик-директор: Екатерина Кирсанова

Супервайзер визуальных эффектов: Владислав Небесный

ИИ-художник: Артем Мазинов

Arena (группа АДВ, агентство)

Креативный директор: Александр Неруш

Старший копирайтер: Сергей Некрасов

Старший арт-директор: Герман Капитонов

Директор по клиентскому сервису: Мария Кожевникова

Директор по работе с клиентами: Ольга Ханафина

НСПК (платежная система «Мир»)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций: Лидия Каширина

Руководитель центра бренда и креатива: Андрей Белов

Бренд-менеджеры: Александра Просвирнина, Полина Винивитина

Бренд-стратег: Анна Черняева