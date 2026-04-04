Vizit предложил установить в Москве мобильные пункты защищенной связи

Компания Vizit предложила свой вариант мобильных пунктов связи, которые обеспечивают пользователям безопасные звонки, доступ к интернету и средства личной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отмечая рост запросов россиян на установку стационарных телефонов и потребность в защищенной коммуникации.

В пунктах Vizit будет все необходимое для стабильной и безопасной связи в городе. Пользователи смогут звонить по ультразащищенной проводной линии, подключаться к интернету через безопасный Wi-Fi, а также получить презервативы для личной защиты. Как отметили в компании, конструкция пунктов разработана с учетом московского климата и современных требований к инфраструктуре.

Надежда Мельникова, директор по инновациям Vizit: Мы, как компания, основной продукт которой — средства контрацепции, отлично разбираемся в защите.

Проект стал ответом на предложение, озвученное в Госдуме, — вернуть таксофоны в город, и уже направлен в Департамент информационных технологий Москвы.