04.04.2026 в 15:53

Vizit предложил установить в Москве мобильные пункты защищенной связи

Проект стал ответом на предложение депутатов Госдумы вернуть таксофоны в город

6

Компания Vizit предложила свой вариант мобильных пунктов связи, которые обеспечивают пользователям безопасные звонки, доступ к интернету и средства личной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отмечая рост запросов россиян на установку стационарных телефонов и потребность в защищенной коммуникации.

В пунктах Vizit будет все необходимое для стабильной и безопасной связи в городе. Пользователи смогут звонить по ультразащищенной проводной линии, подключаться к интернету через безопасный Wi-Fi, а также получить презервативы для личной защиты. Как отметили в компании, конструкция пунктов разработана с учетом московского климата и современных требований к инфраструктуре.

Надежда Мельникова, директор по инновациям Vizit:

Мы, как компания, основной продукт которой — средства контрацепции, отлично разбираемся в защите.

Проект стал ответом на предложение, озвученное в Госдуме, — вернуть таксофоны в город, и уже направлен в Департамент информационных технологий Москвы.

VIZIT
