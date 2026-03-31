За последний год государственные закупки стационарных телефонов в России выросли более чем на 50%. С марта 2025 по март 2026 года их общий объем достиг 3,3 млрд руб. — это на 53,5% больше, чем годом ранее. Всего было проведено около 5 тысяч закупок, пишет Forbes со ссылкой на данные «СКБ Контур».

Параллельно увеличился спрос и на IP-телефонию: количество закупок выросло на 37,5% (до 3983), а их объем — почти на 29%, до 6,6 млрд руб. При этом расходы на проводной интернет почти не изменились, прибавив лишь 1,7%, хотя число тендеров заметно выросло.

Эксперты связывают динамику с падением надежности мобильной связи и ограничениями в работе мессенджеров. В таких условиях бизнес и госструктуры делают ставку на более стабильные каналы — фиксированную связь, IP-телефонию и проводной интернет, которые проще контролировать и использовать в кризисных сценариях.

Особенно заметен рост интереса со стороны малого бизнеса, который ранее активно переходил на онлайн-коммуникации. Из-за перебоев с мобильным интернетом и блокировок мессенджеров компании вынуждены возвращаться к традиционной телефонии как к более надежному способу связи с клиентами.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (52,3%) иногда скучают по устаревшим гаджетам. 17,1% из них испытывают ностальгию по ним. Около 30% респондентов хотели бы вернуть кнопочные телефоны, больше трети — вновь видеть на полках магазинов тамагочи и кассетные проигрыватели.